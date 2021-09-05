Портал PenzaInform.ru подготовил дайджест главных новостей недели

05.09.2021 | 17:20

Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило дайджест главных новостей уходящей недели.

Первый сюжет посвящен Бакунинскому мосту. Его реконструкция завершилась. Специалисты работали два года, ремонт обошелся почти в 1 млрд рублей.

Новый мост шире и длиннее, для транспорта организовали три полосы движения, предусмотрели зону для пешеходов и велосипедистов. Торжественное открытие конструкции состоится 9 сентября.

Вторая новость - о неухоженности Пензы. На нее обратила внимание спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время своего визита в областной центр.

Она упрекнула город в отсутствии эстетики. Претензии вызвало обилие рекламных щитов, а еще гостье не понравились грязные остановочные павильоны и многочисленные проблемы с общественным транспортом.

Главу администрации Пензы Андрея Лузгина попросили навести порядок.

Третий сюжет касается отмены Дня города. Празднования не будет из-за запрета на массовые мероприятия, действующего как минимум до конца сентября.

Поначалу 358-летние Пензы собирались праздновать три дня. Чиновники долго не могли решить, в каком формате пройдут торжества, а в итоге от них совсем отказались.

Данное решение разделило горожан на два лагеря. Одни его поддержали, другие расстроились.

В минувшем году праздник состоялся, несмотря на коронавирусную инфекцию и режим повышенной готовности.