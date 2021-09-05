Портал PenzaInform.ru подготовил дайджест главных новостей недели

Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило дайджест главных новостей уходящей недели.
Первый сюжет посвящен Бакунинскому мосту. Его реконструкция завершилась. Специалисты работали два года, ремонт обошелся почти в 1 млрд рублей.
Новый мост шире и длиннее, для транспорта организовали три полосы движения, предусмотрели зону для пешеходов и велосипедистов. Торжественное открытие конструкции состоится 9 сентября.
Вторая новость - о неухоженности Пензы. На нее обратила внимание спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время своего визита в областной центр.
Она упрекнула город в отсутствии эстетики. Претензии вызвало обилие рекламных щитов, а еще гостье не понравились грязные остановочные павильоны и многочисленные проблемы с общественным транспортом.
Главу администрации Пензы Андрея Лузгина попросили навести порядок.
Третий сюжет касается отмены Дня города. Празднования не будет из-за запрета на массовые мероприятия, действующего как минимум до конца сентября.
Поначалу 358-летние Пензы собирались праздновать три дня. Чиновники долго не могли решить, в каком формате пройдут торжества, а в итоге от них совсем отказались.
Данное решение разделило горожан на два лагеря. Одни его поддержали, другие расстроились.
В минувшем году праздник состоялся, несмотря на коронавирусную инфекцию и режим повышенной готовности.
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Судя по авторитету и мастерству пнзинфо главной новостью должна быть про пензенца застрявшем в диване при уборке.