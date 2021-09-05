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Общество

Портал PenzaInform.ru подготовил дайджест главных новостей недели

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Сетевое издание «ПензаИнформ» подготовило дайджест главных новостей уходящей недели.

Первый сюжет посвящен Бакунинскому мосту. Его реконструкция завершилась. Специалисты работали два года, ремонт обошелся почти в 1 млрд рублей.

Новый мост шире и длиннее, для транспорта организовали три полосы движения, предусмотрели зону для пешеходов и велосипедистов. Торжественное открытие конструкции состоится 9 сентября.

Вторая новость - о неухоженности Пензы. На нее обратила внимание спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время своего визита в областной центр.

Она упрекнула город в отсутствии эстетики. Претензии вызвало обилие рекламных щитов, а еще гостье не понравились грязные остановочные павильоны и многочисленные проблемы с общественным транспортом.

Главу администрации Пензы Андрея Лузгина попросили навести порядок.

Третий сюжет касается отмены Дня города. Празднования не будет из-за запрета на массовые мероприятия, действующего как минимум до конца сентября.

Поначалу 358-летние Пензы собирались праздновать три дня. Чиновники долго не могли решить, в каком формате пройдут торжества, а в итоге от них совсем отказались.

Данное решение разделило горожан на два лагеря. Одни его поддержали, другие расстроились.

В минувшем году праздник состоялся, несмотря на коронавирусную инфекцию и режим повышенной готовности.

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Гость||

Судя по авторитету и мастерству пнзинфо главной новостью должна быть про пензенца застрявшем в диване при уборке.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Третий сюжет касается отмены Дня города. Празднования не будет из-за запрета на массовые мероприятия, действующего как минимум до конца сентября.
Салют - не массовое мероприятие.

Указом Президента Российской Федерации № 304 от 20 мая 2021 года «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность городу Пензе присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести».

В соответствии с Федеральным законом «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» в городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), а также в День города.

Салют - дань памяти и должен быть.

Гость||

А Иван-коня (культурно-идерлогическую диверсию) В.Матвиенко показали?

Гость||

Гость писал(a):

А Иван-коня (культурно-идерлогическую диверсию) В.Матвиенко показали?
А когда тебя психиатру покажут?

Имя: Гость
Комментарий:

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