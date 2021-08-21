В Пензе семья лишилась купленной машины из-за банкрота-продавца

21.08.2021 | 16:35

«Из-за мошенника осталась без машины, денег и еще должна государству» - пост под таким названием на своей странице в Instagram выложила пензячка Валерия Прибыткова.

В ситуации, которую она описала, может оказаться любой. В 2017 году Валерия с мужем приобрели Kia Rio стоимостью 630 тысяч рублей. Автомобилю в хорошем состоянии и с небольшим пробегом был всего год. Продавал его житель Подмосковья, куда, собственно, супружеская чета и отправилась.

Иномарку проверили по базам, чтобы нигде не числилась в залоге - все было в порядке. Договор составили, деньги передали, транспортное средство зарегистрировали. Все это время молодая женщина им пользовалась, платила налоги. Но вдруг несколько дней назад Прибытковы получили письмо от судебных приставов, которое повергло их в шок: на автомобиль наложен арест.

«Мы обратились к юристу, потому что не понимали, что происходит. И нам нашли решение Московского арбитражного суда о том, что сделка 2017 года была признана недействительной в феврале 2021-го», - рассказал супруг Валерии Прибытковой Алексей Прибытков.

Человек, который продал Прибытковым иномарку, на тот момент имел большие долги и находился в предбанкротном состоянии. В 2019-м его признали банкротом, а по закону все сделки, проведенные до этого на протяжении трех лет, попадают под разряд подозрительных и, соответственно, могут быть оспорены арбитражным управляющим. Что и произошло.

«Получается, в решении суда указано только то, что мы не подтвердили платежи по этой сделке, хотя они реально все были (у нас есть документы, это подтверждающие), и в результате сейчас мы фактически лишаемся автомобиля, тех денег, которые потратили, и еще остаемся должны госпошлину за этот суд, так как мы его проиграли», - пояснил Алексей Прибытков.

О процессе Прибытковы даже не знали, иначе подтвердили бы добросовестность сделки. О том же говорит и их адвокат, который хочет обжаловать сроки решения.

«В данном случае мы будем разбираться, почему они не получали никаких уведомлений, никаких повесток. Если мы восстановим сроки, наши доказательства, что сделка была действительной, покупатель добросовестный, я думаю, что все шансы есть и все будет хорошо», - пояснила юрист Анна Вагнер.

Поэтому при заключении любых сделок с движимым и недвижимым имуществом нужно обязательно проверять продавца на банкротство. Как выяснилось, тот, который продал Прибытковым автомобиль, еще и менял свою фамилию.