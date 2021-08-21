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Общество

В Пензе семья лишилась купленной машины из-за банкрота-продавца

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«Из-за мошенника осталась без машины, денег и еще должна государству» - пост под таким названием на своей странице в Instagram выложила пензячка Валерия Прибыткова.

В ситуации, которую она описала, может оказаться любой. В 2017 году Валерия с мужем приобрели Kia Rio стоимостью 630 тысяч рублей. Автомобилю в хорошем состоянии и с небольшим пробегом был всего год. Продавал его житель Подмосковья, куда, собственно, супружеская чета и отправилась.

Иномарку проверили по базам, чтобы нигде не числилась в залоге - все было в порядке. Договор составили, деньги передали, транспортное средство зарегистрировали. Все это время молодая женщина им пользовалась, платила налоги. Но вдруг несколько дней назад Прибытковы получили письмо от судебных приставов, которое повергло их в шок: на автомобиль наложен арест.

«Мы обратились к юристу, потому что не понимали, что происходит. И нам нашли решение Московского арбитражного суда о том, что сделка 2017 года была признана недействительной в феврале 2021-го», - рассказал супруг Валерии Прибытковой Алексей Прибытков.

Человек, который продал Прибытковым иномарку, на тот момент имел большие долги и находился в предбанкротном состоянии. В 2019-м его признали банкротом, а по закону все сделки, проведенные до этого на протяжении трех лет, попадают под разряд подозрительных и, соответственно, могут быть оспорены арбитражным управляющим. Что и произошло.

«Получается, в решении суда указано только то, что мы не подтвердили платежи по этой сделке, хотя они реально все были (у нас есть документы, это подтверждающие), и в результате сейчас мы фактически лишаемся автомобиля, тех денег, которые потратили, и еще остаемся должны госпошлину за этот суд, так как мы его проиграли», - пояснил Алексей Прибытков.

О процессе Прибытковы даже не знали, иначе подтвердили бы добросовестность сделки. О том же говорит и их адвокат, который хочет обжаловать сроки решения.

«В данном случае мы будем разбираться, почему они не получали никаких уведомлений, никаких повесток. Если мы восстановим сроки, наши доказательства, что сделка была действительной, покупатель добросовестный, я думаю, что все шансы есть и все будет хорошо», - пояснила юрист Анна Вагнер.

Поэтому при заключении любых сделок с движимым и недвижимым имуществом нужно обязательно проверять продавца на банкротство. Как выяснилось, тот, который продал Прибытковым автомобиль, еще и менял свою фамилию.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Самое элитное жулье в москве. Купишь так квартирку,а через месяц наследничек нарисуется.

Гость||

Опять дурачки замазали госномер на автомобиле.

Гость||

Вот это я понимаю законы! Всегда честный человек в проигрыше.

Гость||

Гость писал(a):

Купишь так квартирку,а через месяц наследничек нарисуется.
Берите у застройщика.

Гость||

Гость писал(a):

Берите у застройщика.
Только с эскроу счётом. Сам дом только с подземным паркингом либо наземным многоуровневым.

Гость||

Учесть сколько кинутых дольщиков,на которых всем плевать. Потом только новые господа появляются. И к застройщикам лезть невыход.

Гость||

Это настоящее машеничество со стороны судебной системы,за это надо привлекать к ответственности судью и посадить на долгий бесконечный срок.

Гость||

Таковы законы... только в нашем государстве нужно доказывать, что ты не верблюд...

Гость||

Хитрожопая власть применяет закон о юридических лицах к физическим.Любой гражданин что то продает ненужное из имущества и через два года он вдруг банкрот и начинают рыться в проданном?Чушь собачья.Ограбить ещё раз законопослушного покупателя.

Гость||

Какой ужас!Люди купили машину!Ее по всем базам проверили!Виноват продавец машины,а не покупатель!И почему покупатель ничего не знал о суде????Решение суда однозначно нужно обжаловать;

Гость||

Закон всё-таки имеет обратную силу. Не смешно? Это - Россия!

Гость||

Всё это проверить не стоит ничего, суды, банкротство и т.п. имея паспортные данные. Безграмотность и жадность ни к чему хорошему не приводит

Гость||

Этот корейский одноразовый хлам 500 не стоит. Ну чумурудные

Гость||

Гость писал(a):

Только с эскроу счётом. Сам дом только с подземным паркингом либо наземным многоуровневым.
Подземный паркинг это хорошо, но он стоит порядка 1.5 млн.

Гость||

Гость писал(a):

Этот корейский одноразовый хлам 500 не стоит. Ну чумурудные
У тебя какие то свои цены в голове, чудик? Стоит, и еще дороже стоит.

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Имя: Гость
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