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Общество

В Пензе приставы арестовали и эвакуировали машины должников

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Машины стоимостью в несколько миллионов едва не лишился пензенец из-за долга в 100 000 рублей. Приставы проводили рейд - виновников часто ищут с помощью мобильного приложения. Достаточно навести экран телефона на номера автомобилей, и программа подскажет, есть ли здесь должники.

Так и наткнулись на «Мерседес» на улице Плеханова. До этого владелец на письменные обращения приставов не реагировал, деньги не отдавал. Поэтому люди в форме решили забрать иномарку и вызвали эвакуатор. Но погрузчик с задачей не справился.

«Эта не возьмет по весу. А кто возьмет, он не проходит под троллейбусной линией», - сообщил водитель эвакуатора Игорь Сазонов.

Пока решалось, что же делать дальше, к машине вернулся ее владелец. Приставам он сказал, что якобы не знал о задолженности.

В результате мужчина заполнил необходимые документы и уехал по делам на своей иномарке.

«Он сможет ей пользоваться, но, если не погасит задолженность, на машину будет обращено взыскание», - пояснила судебный пристав Инна Никитина.

Однако так повезло не всем. Этим же утром приставы арестовали и эвакуировали для последующей продажи две машины должников.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Этим тварям совсем уже руки развязали.

Гость||

Каким??)

Гость||

Приставы нарушают закон!

100 тысяч и машина в несколько миллионов - несоизмеримые суммы. Арест на такое авто наложить нельзя!

Гость||

В сочи приставы пришли арестовать гараж, итог два трупа. Продолжайте в том же духе глядишь и здесь стрелять начнут

Гость||

Всё бы взял эвакуатор просто очканул .

Гость||

Думаю приставы очканули ,а не эвакуатор.

Гость||

Это рывок?

Гость||

Что значает слово ОЧКАНУЛ?

Гость||

ДОЛГИ НАДО ОТДАВАТЬ !!!

Гость||

Какая цель давать слепую, безликую информацию? Зачем скрываете лица, номера автомашины? Если боитесь, то заткнитесь!

Гость||

"Эта не возьмет по весу. "

Эякуляторщик очканул, что за царапинку притянут. Убогий

Гость||

С мерсядесом шутки плохи, хехе

Имя: Гость
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