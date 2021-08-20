В Пензе приставы арестовали и эвакуировали машины должников

20.08.2021 | 18:38

Машины стоимостью в несколько миллионов едва не лишился пензенец из-за долга в 100 000 рублей. Приставы проводили рейд - виновников часто ищут с помощью мобильного приложения. Достаточно навести экран телефона на номера автомобилей, и программа подскажет, есть ли здесь должники.

Так и наткнулись на «Мерседес» на улице Плеханова. До этого владелец на письменные обращения приставов не реагировал, деньги не отдавал. Поэтому люди в форме решили забрать иномарку и вызвали эвакуатор. Но погрузчик с задачей не справился.

«Эта не возьмет по весу. А кто возьмет, он не проходит под троллейбусной линией», - сообщил водитель эвакуатора Игорь Сазонов.

Пока решалось, что же делать дальше, к машине вернулся ее владелец. Приставам он сказал, что якобы не знал о задолженности.

В результате мужчина заполнил необходимые документы и уехал по делам на своей иномарке.

«Он сможет ей пользоваться, но, если не погасит задолженность, на машину будет обращено взыскание», - пояснила судебный пристав Инна Никитина.

Однако так повезло не всем. Этим же утром приставы арестовали и эвакуировали для последующей продажи две машины должников.