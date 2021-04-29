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Криминал

Подозреваемому в отравлении хлором детей избрали меру пресечения

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В четверг, 29 апреля, Нижнеломовский районный суд избрал меру пресечения в отношении замдиректора детско-юношеской спортивной школы. Мужчина является фигурантом уголовного дела, возбужденного после ЧП в бассейне «Волна».

24 апреля в учреждении 20 детей в возрасте от 10 до 14 лет, которые пришли на занятие по плаванию, отравились хлором. Трагических последствий удалось избежать благодаря оперативным действиям тренера и персонала.

25 апреля СУ СК РФ по Пензенской области обнародовал версию, касающуюся обстоятельств инцидента. Согласно ей, замдиректора детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района, в обязанности которого входило обслуживание бассейна, будучи нетрезвым, вылил кислоту в емкость, не предназначенную для нее. Началась химическая реакция. Испарения хлора затянуло в вентиляцию, оттуда они проникли в помещение, где занимались дети.

Подозреваемого задержали.

26 апреля служители Фемиды решили оставить мужчину под стражей еще на 72 часа, чтобы дать возможность следствию предъявить другое доказательство, которое обоснует ту или иную меру пресечения.

«Рассмотрев дело, суд принял решение в удовлетворении ходатайства следствия (оставить мужчину под стражей) отказать и назначить ему меру пресечения в виде запрета определенных действий до 24 июня 2021 года», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.

Замдиректора будет находиться дома и не сможет покинуть жилище без письменного разрешения следователя с 22:00 до 6:00. Также ему запрещается отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления, использовать интернет и средства связи и общаться с лицами, которые проходят по делу как пострадавшие или свидетели.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Замдиректора
А почему не задержан директор?

Гость||

Гость писал(a):

почему не задержан директор?
Почему до сих пор не уволен директор?!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Фемиды решили оставить мужчину под стражей еще на 72 часа, чтобы дать возможность следствию предъявить другое доказательство
Порой доказательства заказные и следствие работает на нужную версию.

Имя: Гость
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