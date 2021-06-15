Группа компаний «Дионис» отпраздновала 25-летний юбилей

15.06.2021 | 12:25

Юбилей компании сотрудники ГК «Дионис» решили отметить спортивной игрой. В качестве площадки была выбрана территория туристического комплекса «Русская охота». Старица Суры, деревянные мосты и укрепления оказались идеальным плацдармом для сюжета вестерна, героем которого стал коллектив «Дионис».

Командам предстояло преодолевать испытания с забрасыванием лассо, обуздывать скакунов, стрелять из лука, плавать на лодке на скорость и разгадывать загадки ведущего.

После нескольких часов соревнований состоялась торжественная часть, на которой лучших по итогам года наградили дипломами и подарками. Были отмечены более 100 человек.

Коллектив приветствовал учредитель компании Дмитрий Лаврентьев. Он отметил, что с каждым годом растет число сотрудников, появляются новые направления деятельности. Нынешний год ставит серьезные цели и задачи, которые достижимы благодаря профессионализму и слаженной работе тех, кто ежедневно трудится на предприятии.

Дмитрий Анатольевич лично поздравил лучших работников, пожелав им процветания, вдохновения и творческих инициатив, которые всегда поддерживают в компании.

Сегодня ГК «Дионис» включает сеть магазинов «Караван» с ремесленными пекарнями «Пан Калач», дискаунтеры «Скидкино», сеть «Дьюти Фри», агрофирмы «Раздолье», «Мокшанская ягода», «Ключ здоровья» и ряд других направлений.

Большое внимание уделено социальным и благотворительным проектам. При поддержке благотворительного фонда «Караван добрых дел» оказана помощь сотням детей с инвалидностью, реализованы проекты, которые заслужили поддержку фонда президентских грантов и играют существенную роль в реализации национальных проектов на территории Пензенской области.