Пензенские депутаты оценили подготовку зон отдыха у воды

03.06.2021 | 13:40

В четверг, 3 июня, депутаты Пензенской городской думы побывали в местных зонах отдыха у воды, чтобы своими глазами увидеть, насколько они готовы к сезону. Подобные проверки проводятся ежегодно.

На этот раз своеобразную экскурсию провел член постоянной комиссии по безопасности и городскому хозяйству Павел Орлов.

Первым объектом, который посетили думцы, стал пляж в микрорайоне ГПЗ. Несмотря на будний день, на берегу загорали и жарили шашлыки на мангале несколько человек.

Участники объезда положительно оценили и чистый песок (его завезли 200 тонн), и спортплощадку с волейбольной сеткой, и беседки, и кабинки для переодевания. Мусор на пляже убирают ежедневно, а контейнеры немедленно очищают по мере их заполнения. Также для горожан действует общественный туалет и платные «синие домики».

На возмездных основаниях можно воспользоваться мангалом, беседкой, шезлонгом или взять напрокат лодку или катамаран.

Хотя в зоне отдыха действует запрет на купание, у воды в целях безопасности отдыхающих установлен спасательный пост.

Сейчас территория на ГПЗ может единовременно принять до полутора тысяч человек, а в перспективе ее планируется расширить.

Глава города Владимир Мутовкин отметил: «Приятно видеть, как за последнее время преобразилась эта местность. С каждым годом она становится все более благоустроенной и востребованной у пензенцев, желающих побыть у воды и отдохнуть».

С ГПЗ-24 автобус с депутатами и представителями СМИ направился на водоем Красный Куст, расположенный на Барковке. Здесь зона отдыха меньше, чем на ГПЗ, но и она может принять несколько сотен человек.

Песок на берегу не привозной, а природный. Гости могут отдохнуть на крытой веранде, поиграть в волейбол, а для детей предусмотрены игровые элементы.

Как и на ГПЗ, на «Красном кусте» оборудован пост спасателей с лодками, инвентарем и щитом с информацией об оказании первой помощи на воде.

«Я помню, сколько раньше здесь было мусора, а сейчас все содержится в порядке», - отметил Владимир Мутовкин. Он выразил надежду, что этим летом пензенцы смогут вдоволь отдохнуть у воды, и напомнил, что 90% несчастных случаев связаны с употреблением алкоголя.

Всего в Пензе планируется организовать восемь зон отдыха у воды. Они будут расположены на острове Пески, в Ахунах, на пруду у горбольницы № 6 (в перспективе его планируется расчистить), в районе Арбековских прудов, ГПЗ-24, на Засеке, Барковке («Красный куст») и реке Вяде в Светлополянском лесничестве. Также готов принять отдыхающих пляж в Спутнике (Пензенский район).