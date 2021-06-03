Общество

Пензенские депутаты оценили подготовку зон отдыха у воды

Печать

В четверг, 3 июня, депутаты Пензенской городской думы побывали в местных зонах отдыха у воды, чтобы своими глазами увидеть, насколько они готовы к сезону. Подобные проверки проводятся ежегодно.

На этот раз своеобразную экскурсию провел член постоянной комиссии по безопасности и городскому хозяйству Павел Орлов.

Первым объектом, который посетили думцы, стал пляж в микрорайоне ГПЗ. Несмотря на будний день, на берегу загорали и жарили шашлыки на мангале несколько человек.

Участники объезда положительно оценили и чистый песок (его завезли 200 тонн), и спортплощадку с волейбольной сеткой, и беседки, и кабинки для переодевания. Мусор на пляже убирают ежедневно, а контейнеры немедленно очищают по мере их заполнения. Также для горожан действует общественный туалет и платные «синие домики».

На возмездных основаниях можно воспользоваться мангалом, беседкой, шезлонгом или взять напрокат лодку или катамаран.

Хотя в зоне отдыха действует запрет на купание, у воды в целях безопасности отдыхающих установлен спасательный пост.

Сейчас территория на ГПЗ может единовременно принять до полутора тысяч человек, а в перспективе ее планируется расширить.

Глава города Владимир Мутовкин отметил: «Приятно видеть, как за последнее время преобразилась эта местность. С каждым годом она становится все более благоустроенной и востребованной у пензенцев, желающих побыть у воды и отдохнуть».

С ГПЗ-24 автобус с депутатами и представителями СМИ направился на водоем Красный Куст, расположенный на Барковке. Здесь зона отдыха меньше, чем на ГПЗ, но и она может принять несколько сотен человек.

Песок на берегу не привозной, а природный. Гости могут отдохнуть на крытой веранде, поиграть в волейбол, а для детей предусмотрены игровые элементы.

Как и на ГПЗ, на «Красном кусте» оборудован пост спасателей с лодками, инвентарем и щитом с информацией об оказании первой помощи на воде.

«Я помню, сколько раньше здесь было мусора, а сейчас все содержится в порядке», - отметил Владимир Мутовкин. Он выразил надежду, что этим летом пензенцы смогут вдоволь отдохнуть у воды, и напомнил, что 90% несчастных случаев связаны с употреблением алкоголя.

Всего в Пензе планируется организовать восемь зон отдыха у воды. Они будут расположены на острове Пески, в Ахунах, на пруду у горбольницы № 6 (в перспективе его планируется расчистить), в районе Арбековских прудов, ГПЗ-24, на Засеке, Барковке («Красный куст») и реке Вяде в Светлополянском лесничестве. Также готов принять отдыхающих пляж в Спутнике (Пензенский район).

0
0
0
0
 
Гость||

Даже по фото видно, какое убожество пытаются выдать за цивилизованные зоны отдыха. А на Маяке вообще-то когда-то обещали сделать благоустроенную набережную а-ля Спутник.

Гость||

Лап то бу ди дубудай, лап то бу ди дубудай...

лап то бу ди дубуда дай, лай лай лай лалалалалала.

Лап то бу ди дубудай, лап то бу ди дубудай

лай лай лай лалалалалала...

Гость||

Вот и местный дурачок отметился...

Гость||

Какое небо голубое...

Гость||

Отдай золотой

Гость||

Срочно тестировать, вдруг там честный человек затесался...

Гость||

Винни-Пух: Это «Ж-ж-ж» — неспроста!… А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему так. А зачем на свете пчёлы? Чтобы делать мёд. А зачем на свете мёд? Чтоб я его ел. По-моему так!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на пруду у горбольницы № 6 , в районе Арбековских прудов,
А это все разные пруды?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте