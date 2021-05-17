В Пензе детсады сами выберут формат проведения выпускных

17.05.2021 | 18:52

В регионе нет ни одного класса в школах или группы в детских садах, закрытых на карантин по коронавирусу. Такая ситуация сохраняется с майских праздников. В дошкольных учреждениях этому рады особенно - уже в конце месяца там должны пройти самые трогательные мероприятия.

«В этом году выпускные в детских садах состоятся в присутствии родителей и при соблюдении всех необходимых профилактических мероприятий», - рассказала ведущий специалист Министерства образования Пензенской области Светлана Локоткова.

Праздник прощания с детством репетировали в детском саду № 31. Подготовка идет уже давно. В прошлом году выпускной там состоялся онлайн.

Нынешние майские торжества должны стать первыми за долгое время, на которых будут присутствовать взрослые.

«Хотим, чтобы мама с папой пришли на наш праздник», - поделилась девочка.

Пожелание малышки в полном объеме в детском саду выполнить не обещают.

«Получили рекомендации от Роспотребнадзора, где четко прописаны правила нашего поведения и родителей на утренниках. Поэтому от каждой семьи по одному члену», - отметила заведующая детским садом № 31 Наталья Егер.

«Могут и мамы и папы прийти, но администрация детского сада может принять другое решение, исходя из наполняемости зала, где будет проходить мероприятие. Наполняемость зала должна быть не более 50%», - пояснила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Что касается присутствия родителей и вообще формата проведения последних звонков и выпускных в школах, решение еще обсуждается. Оно будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.

По данным на 17 мая, зарегистрировано 75 новых случаев заболевания коронавирусом. Накануне было на один меньше. В последние дни цифры оказывались примерно на одинаковом уровне - 75-76 инфицированных.