Сетевое издание|18+|Понедельник|17 мая 2021|19:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Ясно |

Общество

В Пензе детсады сами выберут формат проведения выпускных

Печать

В регионе нет ни одного класса в школах или группы в детских садах, закрытых на карантин по коронавирусу. Такая ситуация сохраняется с майских праздников. В дошкольных учреждениях этому рады особенно - уже в конце месяца там должны пройти самые трогательные мероприятия.

«В этом году выпускные в детских садах состоятся в присутствии родителей и при соблюдении всех необходимых профилактических мероприятий», - рассказала ведущий специалист Министерства образования Пензенской области Светлана Локоткова.

Праздник прощания с детством репетировали в детском саду № 31. Подготовка идет уже давно. В прошлом году выпускной там состоялся онлайн.

Нынешние майские торжества должны стать первыми за долгое время, на которых будут присутствовать взрослые.

«Хотим, чтобы мама с папой пришли на наш праздник», - поделилась девочка.

Пожелание малышки в полном объеме в детском саду выполнить не обещают.

«Получили рекомендации от Роспотребнадзора, где четко прописаны правила нашего поведения и родителей на утренниках. Поэтому от каждой семьи по одному члену», - отметила заведующая детским садом № 31 Наталья Егер.

«Могут и мамы и папы прийти, но администрация детского сада может принять другое решение, исходя из наполняемости зала, где будет проходить мероприятие. Наполняемость зала должна быть не более 50%», - пояснила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.

Что касается присутствия родителей и вообще формата проведения последних звонков и выпускных в школах, решение еще обсуждается. Оно будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.

По данным на 17 мая, зарегистрировано 75 новых случаев заболевания коронавирусом. Накануне было на один меньше. В последние дни цифры оказывались примерно на одинаковом уровне - 75-76 инфицированных.

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0
0
 
Гость||

Так уж и ни одного класса нет закрытого? Дети перестали болеть?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте