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Общество

Обнародован годовой доход главного прокурора Пензенской области

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Прокуратура Пензенской области обнародовала сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главного прокурора региона Натальи Канцеровой и ее заместителей за 2020 год.

Руководитель надзорного органа указала в декларации сумму 3 млн 572 тыс. 603 рубля. Это на 460 тыс. меньше, чем в 2019-м, когда сообщалось о 4 млн 33 тыс. 10 рублях, но на 547 тыс. больше, чем в 2018-м (3 млн 25 тыс. 283).

В собственности у Натальи Канцеровой нет недвижимости, зато есть автомобиль Mercedes-Benz GLK 250 4MATIC.

Единственный заместитель прокурора - Олег Световой - сообщил о доходе в размере 3 млн 4 тыс. 689 рублей (в 2019-м - 3 млн 535 тыс. 332 рубля, в 2018-м - 2 641 544).

У него есть два земельных участка, в одном из которых он владеет долей 28/2304 (2 000 и 2 304 кв. м), два дома (41,9 и 131 кв. м), 3/4 квартиры (84,9 кв. м) и половина гаража (21,5 кв. м). Ему также принадлежит Nissan X-Trail.

Его жена получила доход в 1 млн 98 тыс. 279 рублей (в 2019-м - 1 млн 26 тыс. 985). У нее в собственности 28/2304 земельного участка (2 304 кв. м) и полгаража (21,5 кв. м).

В отчете представлены сведения и о бывшем первом заместителе прокурора Владимире Громове, уволенном в марте 2021-го. За 2020-й он задекларировал 2 млн 311 тыс. 838 рублей. Он владеет четвертью квартиры (84,4 кв. м) и автомобилем «УАЗ-Патриот».

Его супруга получила 1 млн 82 тыс. 918 рублей. Ей принадлежит четверть той же квартиры, земельный участок (1 509,8 кв. м) и жилой дом (29,4 кв. м).

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Гость||

Вот поэтому и средняя зарплата в буртассии 40 000т.руб. атак молодцы прокуратуры, а буртасы нищие..

Гость||

неплохо...

Гость||

Их сажать надо за покрывательство коррупции, а им зряплаты по 300 т.р в месяц платят. Страна дураков.

Гость||

В Пензе всё больше крутых иномарок , теперь понятно , кто на них гоняет , прокуроры , судьи и чиновники

Гость||

Прям сиротки все, недвижимости нет или халупы какие-то, доли смешные в квартирах, тьфу, вот врут. Да там у рядового сотрудника за полтос з/п, а эти по 300тыс.гребут и ничего не нажили: ни машинки приличной, ни коттеджа, ага, кошкиной бабушке это расскажите, сказочники.

Гость||

Чё это за дома такие у них 29 кв.м и 41 кв.м? Дачи что ли или мамка в деревне завещала развалюху?

Гость||

Ну-ка,ну-ка,что там у защитников наших?

Что охраняешь с того и имеешь!

Гость||

А где сведения за доблестную работу Сигаева?

Гость||

Посмотрите допустим на Окт.прокуратуру,какие красивые машинки во дворе стоят! С моста видно!

Гость||

зависть - грех

Гость||

наша дела терпене смирене паслушане

Гость||

Начальником Управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области является старший советник юстиции Олег Самохин (а где его декларация?) ,а его жена Самохина Юлия Владимировна является Заместителем начальника правового управления Законодательного Cобрания

Пензенской области ! Это не просто "кумовство" и конфликт интересов ,это называется ОПГ-ЧИНОВНИКОВ!

Гость||

Канцерова бомжует?

Имя: Гость
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