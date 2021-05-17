Обнародован годовой доход главного прокурора Пензенской области

17.05.2021 | 09:21

Прокуратура Пензенской области обнародовала сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главного прокурора региона Натальи Канцеровой и ее заместителей за 2020 год.

Руководитель надзорного органа указала в декларации сумму 3 млн 572 тыс. 603 рубля. Это на 460 тыс. меньше, чем в 2019-м, когда сообщалось о 4 млн 33 тыс. 10 рублях, но на 547 тыс. больше, чем в 2018-м (3 млн 25 тыс. 283).

В собственности у Натальи Канцеровой нет недвижимости, зато есть автомобиль Mercedes-Benz GLK 250 4MATIC.

Единственный заместитель прокурора - Олег Световой - сообщил о доходе в размере 3 млн 4 тыс. 689 рублей (в 2019-м - 3 млн 535 тыс. 332 рубля, в 2018-м - 2 641 544).

У него есть два земельных участка, в одном из которых он владеет долей 28/2304 (2 000 и 2 304 кв. м), два дома (41,9 и 131 кв. м), 3/4 квартиры (84,9 кв. м) и половина гаража (21,5 кв. м). Ему также принадлежит Nissan X-Trail.

Его жена получила доход в 1 млн 98 тыс. 279 рублей (в 2019-м - 1 млн 26 тыс. 985). У нее в собственности 28/2304 земельного участка (2 304 кв. м) и полгаража (21,5 кв. м).

В отчете представлены сведения и о бывшем первом заместителе прокурора Владимире Громове, уволенном в марте 2021-го. За 2020-й он задекларировал 2 млн 311 тыс. 838 рублей. Он владеет четвертью квартиры (84,4 кв. м) и автомобилем «УАЗ-Патриот».

Его супруга получила 1 млн 82 тыс. 918 рублей. Ей принадлежит четверть той же квартиры, земельный участок (1 509,8 кв. м) и жилой дом (29,4 кв. м).