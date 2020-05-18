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Общество

Годовой доход главного прокурора Пензенской области возрос на 1 млн

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Прокуратура Пензенской области обнародовала сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главного прокурора региона Натальи Канцеровой и ее заместителей за 2019 год.

Руководитель надзорного органа указала в декларации сумму 4 млн 33 тыс. 10 рублей. Это на миллион больше, чем за 2018-й (3 млн 25 тыс. 283). У Натальи Канцеровой нет недвижимости в собственности. Если раньше ей принадлежал автомобиль SsangYong Actyon, то теперь - Mercedes-Benz GLK 250 4MATIC.

Заместитель прокурора Олег Световой сообщил о доходе в размере 3 млн 535 тыс. 332 рубля (за 2018-й - 2 641 544). У него есть два земельных участка, в одном из которых он владеет долей 28/2304 (2 000 и 2 304 кв. м), два дома (41,9 и 131 кв. м), 3/4 квартиры (84,9 кв. м) и половина гаража (21,5 кв. м). Если раньше Олегу Световому принадлежало два автомобиля - Nissan Murano и ВАЗ-2121, то теперь только один - Nissan X-Trail.

Его жена получила доход в 1 млн 26 тыс. 985 рублей. У нее в собственности 28/2304 земельного участка (2 304 кв. м) и полгаража (21,5 кв. м).

Заместитель прокурора области Роман Сигаев задекларировал сумму 2 млн 624 тыс. 79 рублей (за 2018-й - 2 млн 645 тыс. 721). Он владеет половиной квартиры (63,7 кв. м), гаражом (60,3 кв. м) и Kia Sportage.

Жена Романа Сигаева с доходом 411 тыс. 119 рублей имеет в собственности квартиру (36,6 кв. м).

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Гость||

Почему статья опубликована в разделе политика?

Гость||

Нас дураков ничем не удивишь. Скажи доход миллион в день, мы только уши развесим.

Гость||

Что-то бедновато. Мало наверно давали. Ну ничего, наладится, поймали бомжа с тремя плотвичками, в каком то районе гиддшнику на мизинце синяк поставили, деньги попрут.

Гость||

А на самоэзоляции теперь сколько сэкономлено. Может пайки продуктовые были

Гость||

Вот чего вы простой народ бесите своими миллионами, живите в сласть и не в чём себе не отказывайте. Мы и на картошке в мундире проживем. Только бы вам было хорошо

Гость||

Нифига се.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это на миллион больше, чем за 2018-й
Оклад увеличили за хорошую работу или премии такие дают?

Гость||

Почему же при таких зарплатах у прокурорских в Пензе процветает преступность среди вип-чиновников? Куда смотрят надзорные органы?

Гость||

Мы так рады. Эта новость для нас очень важна!

Гость||

Гость писал(a):

Почему же при таких зарплатах у прокурорских в Пензе процветает преступность среди вип-чиновников? Куда смотрят надзорные органы?
Поздравляю, ты среагировал именно так, как на это и рассчитывал, заказавший статью

Гость||

penzainform.ru писал(a):

он задекларировал сумму 264 тыс. 79 рублей
Неплохо так снизился)))

Гость||

Вот это ништяк служитель закона.

Гость||

Это слуги народа

Гость||

Ну а за 2020 будет ещё больше, сейчас много дел прокуратура рассматривает.

Гость||

Самая важная новость за последнее время, а главное - оптимистичная на фоне всего остального!

Имя: Гость
Комментарий:

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