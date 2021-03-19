19.03.2021 | 08:59

В четверг, 18 марта, стало известно, что со своего поста уволен первый заместитель прокурора Пензенской области Владимир Громов. Соответствующий указ № 149 был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в тот же день.

Уроженец Ульяновска, Громов не проработал в Пензе и полугода, эту должность он занял 29 октября 2020 года.

В начале 2021-го свой пост оставил еще один заместитель Натальи Канцеровой - Роман Сигаев. Таким образом, у нее остался всего один зам - Олег Световой.

Кто займет два вакантных места, пока неизвестно.