Общество

Уволен первый заместитель прокурора Пензенской области

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В четверг, 18 марта, стало известно, что со своего поста уволен первый заместитель прокурора Пензенской области Владимир Громов. Соответствующий указ № 149 был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным в тот же день.

Уроженец Ульяновска, Громов не проработал в Пензе и полугода, эту должность он занял 29 октября 2020 года.

В начале 2021-го свой пост оставил еще один заместитель Натальи Канцеровой - Роман Сигаев. Таким образом, у нее остался всего один зам - Олег Световой.

Кто займет два вакантных места, пока неизвестно.

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Гость||

А что не прижились?

Гость||

Честный наверно оказался

Гость||

А за что уволили?

Гость||

Гость писал(a):

А за что уволили?
Трут комменты.

Гость||

За что и сигаева !

Гость||

видно работал по совести и чести. Съели человека. Человек в волчьей стае редко приживается. Значит не смог по волчьи работать.

Гость||

мои поздравления!

Гость||

никрму не интересно кроме тебя

Гость||

Гость писал(a):

видно работал по совести и чести.
Гость писал(a):
видно работал по совести и чести.
В прокуратуре нет таких людей, их отсеивают еще на вступительных экзаменах!!! Это 100%.

Гость||

Гость писал(a):

В прокуратуре нет таких людей, их отсеивают еще на вступительных экзаменах!!! Это 100%.
Да. Там все за деньги. Это точно.

Гость||

Будем ждать дальнейших чисток. Надо уничтожить корень зла, а не эту пешку проходную.

Гость||

Новостя про увольнение Сигаева была сдесь и продержалась 2 часа потом просто удолили ее.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сергей Щеткин сдает дела
Уволен первый заместитель прокурора Пензенской области. Это совпадение?

Гость||

Да, при воровской власти честные люди не у дел ! Ибо мерзко с ворами якшаться.

Гость||

Гость писал(a):

Да, при воровской власти честные люди не у дел ! Ибо мерзко с ворами якшаться.
Откуда там честные люди. Вы старые фильмы наверно смотрите. Их нет в госструктурах.

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Имя: Гость
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