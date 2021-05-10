В Пачелмском районе решили судьбу разрушающегося мемориала

10.05.2021 | 11:44

В администрации Пачелмского района прокомментировали информацию о том, что в селе Русско-Никольское хотят снести памятник бойцам, погибшим в сражениях Великой Отечественной войны. Ответ размещен в аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко соцсети Instagram.

Ранее местный житель сообщил в Instagram, что разрушающийся мемориал хотят демонтировать, поскольку у властей нет средств на его ремонт и содержание.

«В то время когда наша страна борется за сохранение памятников нашим героям по всему миру, мы не можем сохранить памятник у себя в селе», - возмутился мужчина.

К своему посту он прикрепил видеокадры, на которых видно, в каком состоянии находится мемориал: плитка на территории расколота, часть табличек снята, на месте звезды - комья земли, постамент и женская фигура на нем нуждаются в реставрации.

В районной администрации отметили, что комплекс построили в 1987 году. Поскольку он не числится на балансе ни одной организации или учреждения, его состояние оставляет желать лучшего.

«На основании решения комиссии, изучившей заключение экспертизы по его состоянию, памятник, к сожалению, ремонту не подлежит. Конструкция разрушается изнутри. Однако это не означает, что монумент подлежит демонтажу. Напротив, монумент будет реконструирован и, соответственно, сохранен», - пообещали в администрации.

8 мая глава администрации Валерий Еськин встретился с жителями села. На переговорах приняли единогласное решение разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию мемориала. Обновление хотят осуществить в 2022 году.

«Также ведется юридическое оформление земли под монументом в муниципальную собственность. Пока в селе установлен временный мемориал, чтобы жители смогли в День Победы и иные дни почтить память земляков, сражавшихся за Родину на фронтах Великой Отечественной войны», - добавили в администрации.