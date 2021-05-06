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Глас народа

Жителя Пачелмского района возмутило решение о сносе памятника бойцам

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Село Русско-Никольское Пачелмского района может остаться без памятника землякам, павшим в боях Великой Отечественной войны. О том, что монумент демонтируется, в группе penza novosti соцсети Instagram рассказал местный житель.

«В то время, когда наша страна борется за сохранение памятников нашим героям по всему миру, мы не можем сохранить памятник у себя в селе», - возмутился мужчина.

Он добавил, что в апреле местная администрация приняла решение демонтировать монумент павшим воинам, поскольку нет денег на его реставрацию. При этом мнения жителей Русско-Никольского не спрашивали и не учитывали.

«По состоянию на 28 апреля ряд элементов памятника уже демонтирован», - отметил сельчанин.

Свой пост он проиллюстрировал видео, которое запечатлело состояние монумента: плитка на территории расколота, часть табличек снята, на месте звезды - комья земли.

Плачевное зрелище представляют как постамент, так и женская фигура и стоящее у мемориала орудие, лишившееся колеса.

«За несколько десятков лет у администрации не набралось ни рубля для того, чтобы хотя бы частично восстанавливать памятник», - резюмировал сельчанин.

Ранее врио губернатора Олег Мельниченко в своем Instagram-аккаунте сообщил, что в Шемышейке отреставрировали памятник землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны. В комментариях под постом пользователь отметил, что в ремонте нуждаются большинство мемориалов в селах и райцентрах области.

«Все правильно. Будем заниматься», - согласился глава региона.

Видео borisov.dmitrij, instagram.com/penza_novosti.

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Гость||

Если на людей в селах поставили крест, то что ожидать.Хуснуллин высказался все в миллионники только их будем развивать

Гость||

Александр Матросов

(1924-1943)

Стрелок-автоматчик 2-го отдельного батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени Сталина.

Саша Матросов родителей не знал. Он воспитывался в детском доме и трудовой колонии. Когда началась война, ему не было и 20. Матросова призвали в армию в сентябре 1942-го и отправили в пехотное училище, а затем на фронт.

В феврале 1943 года его батальон атаковал опорный пункт фашистов, но угодил в ловушку, попав под плотный огонь, отрезавший путь к окопам. Стреляли из трех дзотов. Два вскоре замолчали, однако третий продолжал расстреливать красноармейцев, залегших в снегу.

Видя, что единственный шанс выйти из-под огня, это подавить огонь соперника, Матросов с однополчанином дополз до дзота и бросил в его сторону два гранаты. Пулемет замолчал. Красноармейцы пошли в атаку, но смертельное оружие застрекотало опять. Напарника Александра убило, и Матросов остался перед дзотом один. Нужно было что-то делать.

На принятие решения у него не было и нескольких секунд. Не желая подводить боевых товарищей, Александр своим телом закрыл амбразуру дзота. Атака увенчалась успехом. А Матросов посмертно получил звание Героя Советского Союза.

Гость||

Оккупанты так поступают уничтожая память народа ,зато попам деньги выделяются регулярно.

Гость||

Что за дурачок тут пропитОй комментировать лезет?

Гость||

Константин Заслонов

(1909-1942)

Командир партизанского отряда и бригады.

Перед войной работал на железной дороге. В октябре 1941 года, когда немцы уже стояли под Москвой, сам вызвался на сложную операцию, в которой был необходим его железнодорожный опыт. Был заброшен в тыл противника. Там придумал так называемые «угольные мины» (на самом деле это просто мины, замаскированные под каменный уголь). С помощью этого простого, но эффективного оружия за три месяца была подорвана сотня вражеских составов.

Заслонов активно агитировал местное население переходить на сторону партизан. Фашисты, прознав это, переодели своих солдат в советскую форму. Заслонов принял их за перебежчиков и приказал пропустить в партизанский отряд. Путь коварному врагу был открыт. Завязался бой, в ходе которого Заслонов погиб. За живого или мертвого Заслонова была объявлена награда, но крестьяне спрятали его тело, и оно не досталось немцам.

Гость||

Матвей Кузьмин

(1858-1942)

Крестьянин Матвей Кузьмин появился на свет за три года до отмены крепостного права. А погиб, став самым пожилым обладателем звания Героя Советского Союза.

Его история содержит немало отсылок к истории другого известного крестьянина - Ивана Сусанина. Матвей тоже должен был вести захватчиков через лес и топи. И, как и легендарный герой, решил ценой своей жизни остановить врага. Он отправил вперед своего внука, чтобы тот предупредил отряд партизан, остановившийся неподалеку. Фашисты угодили в засаду. Завязался бой. Матвей Кузьмин погиб от руки немецкого офицера. Но свое дело сделал. Ему шел 84-й год.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В то время, когда наша страна борется за сохранение памятников нашим героям по всему миру, мы не можем сохранить памятник у себя в селе», - возмутился мужчина.
Это вероятно враги подстраивают,что бы патриотизм не воспитывали у молодого поколения?

Гость||

Гость писал(a):

Что за дурачок тут пропитОй комментировать лезет?
Своих потерял?

Гость||

Пушку уже списали на чермет.

Гость||

Как пить дать вопрос решат!

Гость||

Зато конь дырявый в Пензе есть , да с яйцами! Ура-ура!

Гость||

Вот так ждут когда развалится Стела героям ВОВ и Труда,землякам края Пензенского,на Советской площади?НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!!! ВАШ ПОДВИГ БУДЕТ ЖИТЬ В ВЕКАХ!!!

Даже слова эти перестали говорить на митингах. Из уст детей только можно услышать правду.

Гость||

Гость писал(a):

Это вероятно враги подстраивают,что бы патриотизм не воспитывали у молодого поколения?
Враг здесь - равнодушие. Самый страшный враг.

Гость||

Гость писал(а):

> Если на людей в селах поставили крест, то что ожидать.Хуснуллин высказался

> все в миллионники только их будем развивать

======================================

Зато развратного кентавра защищают с автоматами в руках

Гость||

Гость писал(a):

Вот так ждут когда развалится Стела героям ВОВ и Труда,землякам края Пензенского,на Советской площади?НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!!! ВАШ ПОДВИГ БУДЕТ ЖИТЬ В ВЕКАХ!

Даже слова эти перестали говорить на митингах. Из уст детей только можно услышать правду.

а чего удивляться? если за бюджетные деньги (народные) по заказу и приёмке минкульта снимаются только прославляющие фашизм фильмы? разжовывающие дарагим разиньянам правильность проституции и предательства Родины в пользу своей шкуры - как ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. фашизмом пронизано - всё. терроризм - только у мусульман. отчего такие странные предпочтения? а нужно собрать балдоголовых в новые крестовые походы на ВОСТОК и главное сейчас = на КИТАЙ. запад (но и не только он - а клоуны - известной масти у нас и в ойкрайне) стравливает нам с украинцами и беларусами. фашистам нужна война. горячая или холодная (отказ от мировоззрений и от лечения примитивных болезней). запугивание населения и введение его в гипноз паники - через каавид. оглянитесь - много ли бомжей и алкашей умерло - ноль целых и нуль десятых - у каждого из нас перед глазами. но они к медикам очень давно не обращаются. а если и лечатся - то медспиртом или боярышником. суррогатами алкоголя - отравляются, но это также умышленная слепота должностных лиц

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Имя: Гость
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