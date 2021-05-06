Жителя Пачелмского района возмутило решение о сносе памятника бойцам

06.05.2021 | 16:46

Село Русско-Никольское Пачелмского района может остаться без памятника землякам, павшим в боях Великой Отечественной войны. О том, что монумент демонтируется, в группе penza novosti соцсети Instagram рассказал местный житель.

«В то время, когда наша страна борется за сохранение памятников нашим героям по всему миру, мы не можем сохранить памятник у себя в селе», - возмутился мужчина.

Он добавил, что в апреле местная администрация приняла решение демонтировать монумент павшим воинам, поскольку нет денег на его реставрацию. При этом мнения жителей Русско-Никольского не спрашивали и не учитывали.

«По состоянию на 28 апреля ряд элементов памятника уже демонтирован», - отметил сельчанин.

Свой пост он проиллюстрировал видео, которое запечатлело состояние монумента: плитка на территории расколота, часть табличек снята, на месте звезды - комья земли.

Плачевное зрелище представляют как постамент, так и женская фигура и стоящее у мемориала орудие, лишившееся колеса.

«За несколько десятков лет у администрации не набралось ни рубля для того, чтобы хотя бы частично восстанавливать памятник», - резюмировал сельчанин.

Ранее врио губернатора Олег Мельниченко в своем Instagram-аккаунте сообщил, что в Шемышейке отреставрировали памятник землякам, погибшим во время Великой Отечественной войны. В комментариях под постом пользователь отметил, что в ремонте нуждаются большинство мемориалов в селах и райцентрах области.

«Все правильно. Будем заниматься», - согласился глава региона.

Видео borisov.dmitrij, instagram.com/penza_novosti.