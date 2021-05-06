Общество

В Пензе организуют бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию

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Жителей Пензенской области приглашают пройти бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию. Акция приурочена ко Всемирному дню памяти умерших от СПИда, который отмечается 16 мая.

Тесты можно будет сделать со среды, 12 мая, в Центре профилактики и борьбы со СПИД на проспекте Победы, 122.

Обследование конфиденциальное и по желанию тестируемого анонимное. Специалисты будут ждать с 8:00 до 15:00 с понедельника по пятницу, выдача результатов - с 8:00 до 18:00, выходной в субботу и воскресенье, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Ранее стало известно, что за три месяца 2021 года в Пензенской области зарегистрировали 86 новых случаев ВИЧ-инфекции. 41,9% заразившихся - люди в возрасте 40-49 лет.

По показателю распространенности ВИЧ лидируют Кузнецк, Кузнецкий район и ЗАТО Заречный.

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Гость||

вич это сказки как и чума. может было правдой но точно сегодня не актуально

Гость||

За ВИЧ заговорили, год назад даже не заикались про ВИЧ. Короной все болели даже те кто ВИЧ болеет перестали болеть ВИЧ стали болеть короной. Теперь снова надо ВИЧ болеть корону победили.

Гость||

Гость писал(a):

вич это сказки как и чума. может было правдой но точно сегодня не актуально
для вас кроме короны, наверное, ничего не существует больше - маску надел и вперед. между тем, СПИД не спит...

Гость||

Почему данных за 2020 год нет, только за три месяца 2021 года? так все хреново?

Имя: Гость
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