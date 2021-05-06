В Пензе организуют бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию

06.05.2021 | 14:38

Жителей Пензенской области приглашают пройти бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию. Акция приурочена ко Всемирному дню памяти умерших от СПИда, который отмечается 16 мая.

Тесты можно будет сделать со среды, 12 мая, в Центре профилактики и борьбы со СПИД на проспекте Победы, 122.

Обследование конфиденциальное и по желанию тестируемого анонимное. Специалисты будут ждать с 8:00 до 15:00 с понедельника по пятницу, выдача результатов - с 8:00 до 18:00, выходной в субботу и воскресенье, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Ранее стало известно, что за три месяца 2021 года в Пензенской области зарегистрировали 86 новых случаев ВИЧ-инфекции. 41,9% заразившихся - люди в возрасте 40-49 лет.

По показателю распространенности ВИЧ лидируют Кузнецк, Кузнецкий район и ЗАТО Заречный.