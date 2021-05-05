Общество

В торговых центрах Пензы продолжают искать безмасочников

Печать

В Пензе продолжаются проверки торговых центров на предмет соблюдения в них санитарных норм.

Очередной межведомственный рейд прошел в «Проспекте», «Весне», «Берлине», «Коллаже» - всего члены комиссии посетили более 80 объектов.

Специалисты беседовали с покупателями и продавцами, напоминая им о важности следования предписаниям Роспотребнадзора в период режима повышенной готовности.

«Было отмечено, что в торговых точках имеются журналы замера температуры сотрудников, а также дезинфицирующие дозаторы. Сотрудники в масках и перчатках требуют от покупателей использования средств индивидуальной защиты. Рейдовые мероприятия будут продолжаться», - подвела итог пресс-служба администрации Пензы.

Нарушителей режима по-прежнему наказывают. Так, 23-летнего жителя Никольска, оказавшегося на железнодорожном вокзале в Пензе без маски, оштрафовали на 7 500 рублей.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость||

им важно а я перд ними маску одену что даже сфоткать не получться что бы предьявить, зачем им важно понятно мне, что бы меня на пару тыс огорчить

Гость||

Лови его лови, да дави его дави

Гость||

Смешно! Ищут они... Уже почти все отказались от ваших масок давно и правильно сделали.

Гость||

Лексикон жителей России пополнили: "коронавирье", "карантец", "ковидло", "макароновирус" и "гречкохайп" (нездоровый ажиотаж, связанный с массовой закупкой макарон и гречки).

Кроме того, часто стали использоваться слова "маскобесье", "карантэ" (умение владеть собой в самоизоляции), "расхламинго" (уборка в доме во время вынужденного карантинного безделья), пояснили в пресс-службе УрФУ.

Кроме того, в соответствии с отношением людей к ситуации с коронавирусом появились такие обозначения, как "коронапофигисты", "ковигисты", "голомордые", а также "карантье" (владельцы собак, сдающие их в аренду для прогулок).

Гость||

а если маску на жопу одеть, оштрафуют или нет?

Гость||

Дебилы!!! Наденьте на ЖОПУ вашу долбаную маску!

Гость||

16.01, если кроме маски на твоей жопе не будет больше ничего, то могут оштрафовать. Так что под маску хотя бы трусы одень, так надежнее будет.

Гость||

Маскобараны одобряют?

Гость||

16.38, к сожалению, когда пару раз нарвешься на штраф, вся прыть у людей уходит, становятся как шёлковые, покорные и послушные. Рабство и раболепство у многих россиян в крови. Не даром несколько веков у нас было крепостное право, что сродни рабству. Печаль.

Гость||

16.42, да, для них это праздник！Ходят с высоко поднятой головой и красуются маской модной со стразами из новой коллекции на лице！

Гость||

А в Башмоково безмасочников не искали?

Гость||

Гость писал(a):

к сожалению, когда пару раз нарвешься на штраф
Никогда маску не надевал. Никто не штрафовал.

Гость||

Гюльчатай, личико открой）Скоро все покроемся в паранжу и никабы...

Гость||

Да хоть перьями маска украшена,но пусть она будет,чем дисциплинированней будет народ и будет выполнять предписания врачей,тем быстрее мы эти маски снимем совсем.

Гость||

16.49, аналогично, просто не нарывались на борцов, оберегающих масочный режим. Все до первого штрафа. Кому как повезет. Малоприятного, если оштрафуют за такое. А потом как говорят, на молоке обожжешься, будешь дуть на воду. И носить маску везде.

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Имя: Гость
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