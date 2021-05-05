В торговых центрах Пензы продолжают искать безмасочников

05.05.2021 | 15:10

В Пензе продолжаются проверки торговых центров на предмет соблюдения в них санитарных норм.

Очередной межведомственный рейд прошел в «Проспекте», «Весне», «Берлине», «Коллаже» - всего члены комиссии посетили более 80 объектов.

Специалисты беседовали с покупателями и продавцами, напоминая им о важности следования предписаниям Роспотребнадзора в период режима повышенной готовности.

«Было отмечено, что в торговых точках имеются журналы замера температуры сотрудников, а также дезинфицирующие дозаторы. Сотрудники в масках и перчатках требуют от покупателей использования средств индивидуальной защиты. Рейдовые мероприятия будут продолжаться», - подвела итог пресс-служба администрации Пензы.

Нарушителей режима по-прежнему наказывают. Так, 23-летнего жителя Никольска, оказавшегося на железнодорожном вокзале в Пензе без маски, оштрафовали на 7 500 рублей.