Общество

Пензенским велосипедистам в ГИБДД напомнили о правилах безопасности

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С приходом тепла в Пензенской области велосипедисты сели в седла и начали крутить педали. Однако за длительный зимний перерыв некоторые из них могли забыть о правилах безопасности, которые следует соблюдать на дороге.

«Наиболее частыми нарушениями велосипедистов, приводящими к ДТП, являются езда по пешеходному переходу, проезд на запрещающий сигнал светофора, маневрирование перед движущимися автомобилями, отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток», - напомнили в Госавтоинспекции.

Увеличение числа велосипедистов обязывает водителей автомобилей быть более внимательными и аккуратными во время движения, поскольку происшествия с их участием имеют самые тяжелые последствия.

Так, в ночь на 1 мая на улице Зеленой в Заречном 29-летний водитель Mercedes-Benz сбил молодого человека 2003 года рождения, ехавшего на велосипеде. Юноша скончался на месте ДТП.

Особое беспокойство у инспекторов ГИБДД вызывают подростки, которые при езде на двухколесном транспорте бывают беспечны и невнимательны.

Во вторник, 4 мая, в Никольске столкнулись ВАЗ-2109 под управлением 38-летнего водителя и велосипед, на котором катался 8-летний школьник. Ребенка доставили в больницу с травмами.

Водитель ВАЗа изложил свою версию произошедшего: юный велосипедист врезался в правую переднюю дверь «девятки», ехавшей с разрешенной скоростью. По мнению автолюбителя, у велосипеда отказали тормоза, поэтому он внезапно вылетел на проезжую часть.

«Чтобы уберечь детские жизни, правила дорожного движения запрещают выезжать на дороги велосипедистам моложе 14 лет», - напомнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Специалисты советуют родителям, прежде чем отпускать ребенка самостоятельно кататься на велосипеде, убедиться, что он будет это делать в безопасном месте. Важным элементом является экипировка: шлем, наколенники и налокотники, способные снизить силу удара и уменьшить риск травмы. Велосипедистам рекомендуют носить одежду ярких цветов со световозвращающими элементами.

Источник — фото pixabay.com
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