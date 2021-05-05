У мальчика отказали тормоза: водитель ВАЗа рассказал о ДТП в Никольске

05.05.2021 | 15:44

В среду, 5 мая, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился водитель ВАЗа - участник ДТП с велосипедистом, которое случилось 4 мая. Он изложил свою версию произошедшего.

Ранее сообщалось, что в 16:20 напротив дома № 123 на улице Ленина 38-летний мужчина, ехавший за рулем «девятки», сбил велосипедиста - мальчика 2012 года рождения. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

«Не сбил я его, а он мне в правую переднюю дверь въехал. Я был абсолютно трезвый, о чем свидетельствует результат проверки. Я не гнал, ехал с разрешенной скоростью. У мальчика просто отказали тормоза, и он вылетел на проезжую часть внезапно», - рассказал Степан Николаевич.

По его сведениям, после ДТП ребенка доставили в одну из пензенских больниц, но ночью отпустили.

«Я созванивался с матерью, около 23:00 его выписали, около 1:00 он уже был дома», - добавил мужчина.

По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.