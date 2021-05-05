Происшествия

У мальчика отказали тормоза: водитель ВАЗа рассказал о ДТП в Никольске

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В среду, 5 мая, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратился водитель ВАЗа - участник ДТП с велосипедистом, которое случилось 4 мая. Он изложил свою версию произошедшего.

Ранее сообщалось, что в 16:20 напротив дома № 123 на улице Ленина 38-летний мужчина, ехавший за рулем «девятки», сбил велосипедиста - мальчика 2012 года рождения. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

«Не сбил я его, а он мне в правую переднюю дверь въехал. Я был абсолютно трезвый, о чем свидетельствует результат проверки. Я не гнал, ехал с разрешенной скоростью. У мальчика просто отказали тормоза, и он вылетел на проезжую часть внезапно», - рассказал Степан Николаевич.

По его сведениям, после ДТП ребенка доставили в одну из пензенских больниц, но ночью отпустили.

«Я созванивался с матерью, около 23:00 его выписали, около 1:00 он уже был дома», - добавил мужчина.

По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.

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Гость||

тормоза отказывают у дибильных только водятелов

Гость||

Случай безобидный, водила судя по всему без связей, поэтому надо накрячить его по полной программе, подключить детского омбудсмена (а то что-то давно не видно и не слышно его) и раздуть историю для максимально жесткого наказания. Чтобы не говорили, что органы у нас не работают и права детей не защищают!

Гость||

Какие меры будут приняты в отношении мамочки?

Гость||

16.04, ограничение, а затем лишение родительских прав на ребенка！

Гость||

Водитель, если твоя правда, подавай в суд на родителей этого пацана, пусть материальный ущерб возмещают！Раз смотреть за своим ребенком не научились. Чуть под монастырь мужика не подвели своей безолаберностью эти горе-родители.

Гость||

Если всë так, то родителям лишение и штраф, обязаны быть с ним рядом, когда катается и проверять тормоза, советую водителю обращаться в суд, чтоб семью наказали

Гость||

Гость писал(a):

тормоза отказывают у дибильных только водятелов
Иди в садик учиться читать.

Гость||

Мамкино горе

Гость||

Гость писал(a):

Водитель, если твоя правда, подавай в суд на родителей этого пацана, пусть материальный ущерб возмещают！Раз смотреть за своим ребенком не научились. Чуть под монастырь мужика не подвели своей безолаберностью эти горе-родители.
Ничего не высудит, а время и нервы потратит. Был случай наподобие, ехал по Кулакова,напротив бывшего магазина "Птица", горел зеленый, и тут из за машины в крайнем левом, выскакивают два дятла, я успел остановиться, а сзади удар, третий идиот втерся мне в левую заднюю дверь. Овошники стояли напротив, и сразу подъехали и вызвали ГАИ, а те составляя протокол написали, что водитель такой-то, на авто таком-то, совершил наезд на пешехода, я пригласил овошника, и отказался подписывать, в результате, протокол исправили, звучало так: пешеход совершил наскок на движущийся автомобиль, но гайцы мне сразу сказали, что судиться и предъявлять ущерб бестолку, так как владелец средства повышенной опасности.

Гость||

Надо б ввести обязательное ТО для велосипедов... Раз или два в год

Имя: Гость
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