Коронавирус в Пензенской области: итоги апреля

01.05.2021 | 11:44

В течение минувшего месяца в Пензенской области подтверждено 2 873 случая заражения коронавирусной инфекцией: если к 1 апреля их было 42 120, то к 1 мая стало 44 993. В марте новых пациентов насчитали 3 717.

Во второй половине месяца заболело меньше жителей области, чем в первой. Если с 1 по 15 апреля подтверждено 1 511 случаев, то с 16 по 30 - 1 461.

Однако ежесуточная смертность увеличивается. В апреле впервые ежесуточная смертность стала достигать 5-6 человек, а всего за месяц количество умерших выросло с 536 (на 2 апреля, с учетом скончавшихся 1-го) до 649 (на 1 мая, считая последними жертвы инфекции на 30 апреля) и составило 113.

Для сравнения: в январе, по данным регионального оперштаба, от COVID-19 ушел из жизни 61 пациент, в феврале - 58, в марте - 93.

За 30 апрельских дней выздоровел 3 371 человек: 1 апреля насчитывалось 38 938 победивших коронавирус, на 1 мая - 42 309.