Каждый четвертый россиянин пользуется iPhone

В 2026 году доля смартфонов Apple среди устройств, зарегистрированных в мобильной сети МегаФона, достигла 24%, сместив с первого места Xiaomi. В топе устройств по-прежнему остается iPhone 11. Среди Android-брендов уверенно растет популярность Tecno.

В начале 2026 года в топ-10 смартфонов на сети одновременно представлены 8 моделей iPhone, включая как более ранние девайсы, так и актуальные флагманские версии. При этом флагман Apple 2019 года, iPhone 11, остается самым распространенным гаджетом, на втором месте - iPhone 13, а замыкает тройку лидеров iPhone 15 Pro Max.

Xiaomi в 2026 году оказался на второй строчке по популярности с долей 23%. Один из самых используемых телефонов бренда — Xiaomi Redmi Note 13.

На третьем месте расположился Samsung (19%) - в топ устройств марки вошел Samsung Galaxy A12.

Четвертую строчку занял Tecno, поднявшийся за год с шестого места.

Realme, один из самых быстрорастущих брендов смартфонов, опустился в 2026 году с четвертой позиции на пятую.

Также в топ марок вошли Huawei, Infinix, Vivo и OPPO.

«Мы видим, что россияне все чаще выбирают гаджет одного бренда, привыкая к интерфейсу и функционалу. При этом пользователи не спешат обновлять девайсы сразу после выхода очередного флагмана, а предпочитают привычный комфорт, пропуская даже несколько поколений устройств. В салонах объединенной розничной сети МегаФона и Yota клиенты могут выбрать идеальные для себя гаджеты из широкой линейки актуальных смартфонов - от базовых моделей до премиальных флагманов», - отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

