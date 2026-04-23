ЖК «Веларт» на Богданова: отражение истории Пензы

История Пензы уходит своими корнями в 1663 год. Город основывался как крепость на юго-восточных рубежах государства, и первые жилые кварталы формировались именно там, где сегодня пролегает улица Богданова - в те времена она носила название Средняя Пешая. Это не просто адрес. Это место, с которого начинался город.

Российское законодательство обязывает проводить археологические изыскания перед любым строительством в границах исторических территорий. Улица Богданова входит в зону объекта культурного наследия «Культурный слой города Пензы XVII - нач. XX вв.», поэтому к началу работ на участке были выполнены профессиональные археологические наблюдения.

Специалисты методично исследовали каждый пласт грунта и обнаружили 52 индивидуальных предмета, каждый из которых детально описан и задокументирован. Среди них - керамика XVII века, характерная для первых поселенцев, фрагменты глазурованной посуды XVIII-XIX веков, стеклянные сосуды эпохи Российской империи.

Особого внимания заслуживают вещи, за которыми угадываются живые люди: курительная трубка из красной глины XVIII - начала XIX века (возможно, она принадлежала мастеровому или купцу, коротавшему вечер у окна); аптекарская стеклянная бутылочка 1840-1917 годов и уксусная склянка XIX - первой половины XX века (свидетели домашнего быта и заботы о здоровье близких); керамическая свистулька второй половины XIX века (детская игрушка, которая когда-то звучала на этой же улице) и медная монета «1 копейка серебром» 1841 года (случайно оброненная или намеренно спрятанная, она пролежала в земле почти два века).

За свою историю улица Богданова пережила несколько эпох. Жилая застройка времен губернской Пензы, шумный Богдановский рынок, советские десятилетия - каждый период оставил свой след в культурном слое. Теперь здесь открывается новая страница.

Только после завершения всех археологических процедур, передачи находок в фонд Пензенского краеведческого музея и получения соответствующих заключений компания Dewell получила разрешение на строительство. Это принципиальная позиция: история города не препятствие, а часть фундамента.

