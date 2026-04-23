В Каменке предложили на выбор 5 территорий для благоустройства

Пензенская область присоединилась к всероссийскому онлайн-голосованию за объекты для благоустройства в 2027 году.

В Каменке можно выбрать одно из 5 общественных пространств, нуждающихся в обновлении. В перечень вошли:

- фонтанная площадь с прилегающим сквером В. Г. Белинского на ул. Чернышевского. Излюбленное место отдыха жителей заводской части города не соответствует современным требованиям, а чашу фонтана меняли в последний раз в 2013 году;

- пешеходная зона на ул. Ворошилова. Здесь уже давно пора провести капитальный ремонт;

- центр города (улица Суворова) также нуждается в модернизации;

- сквер на Комсомольской площади с прилегающей территорией. После развала завода «Белинсксельмаш» территория пришла в запустение, поэтому здесь требуется полное благоустройство;

- центральная площадь на Суворова, 33. Проект предполагает обновление покрытия площади и Доски почета, установку малых архитектурных форм, ландшафтный дизайн.

Голосование продлится до 12 июня. Сделать свой выбор на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru могут жители Каменки старше 14 лет.