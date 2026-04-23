Названы объекты для благоустройства в Спасске, Городище и Белинском

В народном голосовании за благоустройство общественных территорий участвуют еще 3 города Пензенской области: Спасск, Городище и Белинский.

В первом список объектов состоит из 2 пунктов:

- Советская площадь. Проект предусматривает создание комфортной прогулочной зоны с плиточным покрытием и скамейками для отдыха;

- парк «Борцам революции». Здесь планируется расчистка территории и создание пешеходных и беговых дорожек.

В Городище на выбор представлено тоже 2 объекта:

- центральная площадь. Здесь в планах замена асфальтобетонного покрытия, монтаж архитектурно-художественной подсветки зданий, улучшение облика сцены, реставрация памятника;

- стадион «Юность». Он построен в 2008 году, с тех пор большинство элементов пришло в ненадлежащее состояние. Требуется замена ограждения, покрытия футбольного поля, трибун, ремонт беговых дорожек.

В Белинском в перечень вошли тротуары на проспекте 60 лет Октября и на улице Рабочей. Их заасфальтируют.

Голосование продлится до 12 июня. Сделать свой выбор на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru могут горожане старше 14 лет.