10 приседаний оказались полезнее долгой прогулки

Пользу от физнагрузки можно получить меньше чем за 1 минуту, и она окажется больше, чем от долгой прогулки. Об этом написала эндокринолог Зухра Павлова в своем канале в МАХ со ссылкой на исследование Техасского университета в Остине.

«10 приседаний каждые 45 минут полезнее одной долгой прогулки. Короткие и регулярные перерывы на физическую активность могут улучшать метаболическое здоровье лучше, чем одна длительная тренировка», - пояснила врач.

Ученые сравнили 4 сценария: непрерывное сидение в течение 8,5 часа, одну 30-минутная прогулку со скоростью 4 км/ч, короткие (3-минутные) прогулки каждые 45 минут и 10 приседаний каждые 45 минут.

У частых приседаний выявили преимущества: регулярные «микроперерывы» значительно снижали уровень глюкозы после еды и частично компенсировали вред длительного сидения.

«Приседания показали сопоставимый, а в ряде показателей - более выраженный эффект, чем ходьба, благодаря высокой вовлеченности мышц бедер и ягодиц - одних из самых крупных в организме», - сообщила Зухра Павлова.

Врач подчеркнула: это не означает, что приседания эффективнее популярных 10 000 шагов. Пройти столько же при пешей прогулке в течение 30 минут, о которой шла речь в исследовании, нельзя.