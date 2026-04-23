В Заречном после жалоб избавятся от песка в сквере Демакова

В Заречном после жалоб горожан решили избавиться от песка на детской игровой площадке в сквере Демакова.

Зеленую зону обновили в 2025 году за федеральные деньги. В сквере обустроили площадку для детей под названием «Лунная станция», однако она быстро потеряла вид из-за того, что в качестве покрытия использовали песок.

«В этом сквере выгуливают собак и ходит-бродит множество бездомных кошек, которые справляют нужду в этот песок, а песок - это рассадник кишечной инфекции, респираторных инфекций, грибковой инфекции! Вещи деток невозможно отстирать от песка и глины, экскрементов. Лавочки стоят на бордюрах, чтобы не увязли в песке. Не дай бог ребенок споткнется!» - пожаловалась в Сети зареченка в ноябре прошлого года.

На ее обращение никто не отреагировал.

Новая жалоба на песок, испортивший впечатление от ремонта сквера, появилась на странице губернатора во «ВКонтакте» 22 апреля этого года. «Неужели не нашлось денег на резиновое покрытие?» - поинтересовалась подписчица.

Женщине ответил представитель администрации закрытого города. По его словам, в 2025-м не хватило средств на укладку резинового покрытия, поэтому на площадку завезли песок, «который также соответствует всем предъявленным требованиям». Однако на практике материал плохо себя показал.

«В этом году мы изыскали дополнительное финансирование для того, чтобы заменить песок на резиновое покрытие для комфортного активного отдыха юных зареченцев», - сообщил представитель администрации.

Работы планируют выполнить в этом году. Их срок не указывается.