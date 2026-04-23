На строительство детской поликлиники на ГПЗ выделили 532 млн

Начался поиск подрядчика, который разработает проектную документацию и построит детскую поликлинику на улице Антонова в Пензе. Медицинское учреждение будет рассчитано на 350 посещений в смену.
Начальная цена контракта составляет 532 504 134 рубля, его заключат с победителем конкурса, проводимого на портале госзакупок.
Проектом предусмотрено возведение 5-этажного здания общей площадью 5 000 кв. м с техническим этажом и подвалом.
На цокольном этаже ориентировочно расположатся:
- помещения под архив;
- гардеробы для персонала;
- помещения для хранения отходов и дезинфицирующих средств;
- санузлы;
- постирочный блок;
- помещения для инженерных коммуникаций, вспомогательные, подсобные.
На первом этаже:
- вестибюль с гардеробом, регистратурой, картохранилищем;
- кабинет для приема и процедурная для маломобильных групп населения;
- кабинет врача фтизиатра/психиатра;
- блок неотложной помощи;
- инфекционный блок;
- фильтр-бокс (2 идентичных);
- рентген-блок;
- блок приема травматолога-ортопеда;
- флюорографический кабинет;
- кабинет забора крови из пальца (на 4 посадочных места);
- лабораторный блок.
На втором этаже:
- кабинеты приема педиатра, стоматолога;
- процедурный и прививочный кабинеты, прививочный кабинет для туберкулинодиагностики и БЦЖ;
- кабинет хранения иммунобиологических лекарств (3-й уровень);
- кабинет здорового ребенка;
- комната персонала;
- кабинет заведующего;
- кабинет старшей медсестры.
На третьем этаже:
- блок приема акушера-гинеколога;
- кабинет невролога;
- блок приема отоларинголога;
- блок приема офтальмолога;
- кабинет охраны зрения;
- кабинет кардиолога;
- блок приема аллерголога-иммунолога;
- кабинет детского уролога-андролога;
- кабинет детского эндокринолога;
- кабинет гастроэнтеролога;
- кабинет детского хирурга;
- кабинет медицинского психолога;
- кабинет логопеда.
На четвертом этаже:
- кабинет электрокардиографии с функциональной нагрузкой;
- кабинет реоэнцефалографии и энцефалографии;
- кабинет врача;
- кабинет спирографии с нагрузкой;
- кабинет УЗИ-диагностики;
- физиотерапевтическое отделение;
- кабинет врача по медицинской реабилитации;
- административный блок.
На пятом этаже (техническом) разместят инженерное оборудование и сети.
Предполагаемый срок строительства объекта - 2026-2028 годы, уточняется в сопроводительной документации.