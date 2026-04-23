На строительство детской поликлиники на ГПЗ выделили 532 млн

Начался поиск подрядчика, который разработает проектную документацию и построит детскую поликлинику на улице Антонова в Пензе. Медицинское учреждение будет рассчитано на 350 посещений в смену.

Начальная цена контракта составляет 532 504 134 рубля, его заключат с победителем конкурса, проводимого на портале госзакупок.

Проектом предусмотрено возведение 5-этажного здания общей площадью 5 000 кв. м с техническим этажом и подвалом.

На цокольном этаже ориентировочно расположатся:

- помещения под архив;

- гардеробы для персонала;

- помещения для хранения отходов и дезинфицирующих средств;

- санузлы;

- постирочный блок;

- помещения для инженерных коммуникаций, вспомогательные, подсобные.

На первом этаже:

- вестибюль с гардеробом, регистратурой, картохранилищем;

- кабинет для приема и процедурная для маломобильных групп населения;

- кабинет врача фтизиатра/психиатра;

- блок неотложной помощи;

- инфекционный блок;

- фильтр-бокс (2 идентичных);

- рентген-блок;

- блок приема травматолога-ортопеда;

- флюорографический кабинет;

- кабинет забора крови из пальца (на 4 посадочных места);

- лабораторный блок.

На втором этаже:

- кабинеты приема педиатра, стоматолога;

- процедурный и прививочный кабинеты, прививочный кабинет для туберкулинодиагностики и БЦЖ;

- кабинет хранения иммунобиологических лекарств (3-й уровень);

- кабинет здорового ребенка;

- комната персонала;

- кабинет заведующего;

- кабинет старшей медсестры.

На третьем этаже:

- блок приема акушера-гинеколога;

- кабинет невролога;

- блок приема отоларинголога;

- блок приема офтальмолога;

- кабинет охраны зрения;

- кабинет кардиолога;

- блок приема аллерголога-иммунолога;

- кабинет детского уролога-андролога;

- кабинет детского эндокринолога;

- кабинет гастроэнтеролога;

- кабинет детского хирурга;

- кабинет медицинского психолога;

- кабинет логопеда.

На четвертом этаже:

- кабинет электрокардиографии с функциональной нагрузкой;

- кабинет реоэнцефалографии и энцефалографии;

- кабинет врача;

- кабинет спирографии с нагрузкой;

- кабинет УЗИ-диагностики;

- физиотерапевтическое отделение;

- кабинет врача по медицинской реабилитации;

- административный блок.

На пятом этаже (техническом) разместят инженерное оборудование и сети.

Предполагаемый срок строительства объекта - 2026-2028 годы, уточняется в сопроводительной документации.