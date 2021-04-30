Общество

В Пензе опахали по периметру поселки Заря и Нефтяник

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В поселках Заря и Нефтяник, расположенных на окраине Пензы, произведена опашка жилых территорий. Об этом в пятницу, 30 апреля, доложил руководитель управления ГО ЧС Алексей Михайлов на сессии Пензенской городской думы.

«Опаханы по периметру все границы населенных пунктов. Длина опашки составила 21 километр, ширина противопожарной борозды - порядка 10 метров», доложил он.

Кроме того, поля рассечены бороздами на секторы, что поможет предотвратить масштабное распространение огня.

С приходом тепла резко возросло количество возгораний сухой травы. Одной из профилактических мер является опашка земель. В Заре и Нефтянике ее начали проводить в середине апреля.

«Минерализованная полоса сможет сдержать распространение огня до прибытия пожарных либо защитить населенный пункт и предотвратить переход огня с поля на жилые дома», - пояснили в администрации Пензы.

С 9 апреля по 15 октября в регионе установлен пожароопасный сезон. Запрещается разводить открытый огонь в местах, находящихся за территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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