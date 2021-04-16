В Пензе опахивают территории с риском возгорания травы

16.04.2021 | 12:24

В пятницу, 16 апреля, в Пензе обустраивают и обновляют противопожарные минерализованные полосы в микрорайоне Заря. Опашка проводится на расстоянии не менее 10 метров от домов.

Уже обновлено шесть километров полос. Работа продолжится в поселке Нефтяник, в районе улиц Юго-Западной, Тютчева и в других местах, где может загореться сухая трава на больших площадях.

«Минерализованная полоса сможет сдержать распространение огня до прибытия пожарных либо защитить населенный пункт и предотвратить переход огня с поля на жилые дома», - пояснили в администрации Пензы.

Пресс-служба мэрии напомнила основные правила пожарной безопасности: нельзя сжигать мусор и сухую траву на территории приусадебного или дачного участка, разводить костры, позволять детям играть с огнем и огнеопасными предметами.

Также пензенцев предупреждают: в области действует особый противопожарный режим, в период которого увеличивается размер штрафа за нарушение требований безопасности. Для граждан он составляет от 2 000 до 3 000, для должностных лиц - от 6 000 до 15 000, для юрлиц - от 150 000 до 200 000 рублей.

В четверг, 15 апреля, на совещании в региональном министерстве строительства и дорожного хозяйства шла речь о том, что с приходом тепла резко возросло количество возгораний сухой травы. Одной из причин сложившейся ситуации назвали не проведенную вовремя опашку земель.