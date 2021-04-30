Общество

На проспекте Строителей в очередной раз провалился асфальт

Печать

«Никогда такого не было - и вот опять...» - так пензенцы отреагировали на очередную коммунальную аварию у ТЦ «Олимп» на проспекте Строителей. В пятницу, 30 апреля, там снова провалился асфальт.

Судя по фото, сделанному на месте происшествия, провал на краю проезжей части достигает около двух метров в длину и примерно метра в ширину.

На месте уже работают коммунальные службы.

В ООО «Горводоканал» пояснили, что ЧП произошло на том же канализационном коллекторе, что и раньше, участок оградили еще утром, бригада устраняет последствия провала. Работы планируется завершить сегодня же. От водоснабжения никого из жителей по этой причине не отключали.

В последний раз прореха в покрытии появлялась 14-го числа. Провал произошел на канализационном коллекторе - одном из наиболее проблемных объектов, который находится в изношенном состоянии.

Тогда объяснялось, что ситуацию усугубляет паводок: талые воды попадают в систему канализации, перегружая как коллекторы, так и очистные сооружения, нагрузка в этот период увеличивается на 40-50%.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Ой не к добру это... В следующий раз так провалится, двумя метрами уже не обойдется

Гость||

Может пора уже нормально ремонтировать? Может кто-то будет принимать нормальные решения, а не латать дыры. Плохо все это закончиться может.

Гость||

Огранизуйте велодорожку на этом участке, велопедики в этой яме собираться будут! Огромная польза для жителей города будет!

Гость||

Огранизуйте велодорожку на этом участке, велопедики в этой яме собираться будут! Огромная польза для жителей города будет!

Гость||

Щас глава города на лисапеде приедет и вмиг все отремонтирует.

Гость||

Пока в этой яме кто-нибудь не сварится так и будет продолжаться.

Гость||

может тебя туда опустить и закатать?

Гость||

Какой паводок, о чем вы там глаголите. Это КПСС виновата, не оставили вам трубы из золота, в худшем случае из нержавейки. Есть на что свалить.

Гость||

Гость писал(a):

Какой паводок, о чем вы там глаголите. Это КПСС виновата, не оставили вам трубы из золота, в худшем случае из нержавейки. Есть на что свалить
Там трубы где то лет 35-40 отлежали ,провалы пошли года 4 назад. У всего есть ресурс,а они выжимают намного больше.

Гость||

там одни дибилы работают, что вы от них хотите???

Гость||

Да сколько можно просить? Посадите туда Лузгина.

Гость||

Там 4 года назад прокладывали трубы!!!!А дыры там постоянно уже много лет!!!!Пока гром не грянет,так и будут латать заплатки!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Там 4 года назад прокладывали трубы!!!!А дыры там постоянно уже много лет!!!!Пока гром не грянет,так и будут латать заплатки!!!!
Там меняли трубы горячего водоснабжения которые идут под газоном и тротуаром ,а это другое.

Гость||

в ад пензу засасывает потихоньку, белозерцев проложил нам туда путь

Гость||

Давайте мутовкина спросим, он готов доверять свою жизнь таким дорогам, которые ремонтируют под его же патронажем?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте