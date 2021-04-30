На проспекте Строителей в очередной раз провалился асфальт

30.04.2021 | 12:34

«Никогда такого не было - и вот опять...» - так пензенцы отреагировали на очередную коммунальную аварию у ТЦ «Олимп» на проспекте Строителей. В пятницу, 30 апреля, там снова провалился асфальт.

Судя по фото, сделанному на месте происшествия, провал на краю проезжей части достигает около двух метров в длину и примерно метра в ширину.

На месте уже работают коммунальные службы.

В ООО «Горводоканал» пояснили, что ЧП произошло на том же канализационном коллекторе, что и раньше, участок оградили еще утром, бригада устраняет последствия провала. Работы планируется завершить сегодня же. От водоснабжения никого из жителей по этой причине не отключали.

В последний раз прореха в покрытии появлялась 14-го числа. Провал произошел на канализационном коллекторе - одном из наиболее проблемных объектов, который находится в изношенном состоянии.

Тогда объяснялось, что ситуацию усугубляет паводок: талые воды попадают в систему канализации, перегружая как коллекторы, так и очистные сооружения, нагрузка в этот период увеличивается на 40-50%.