Общество

Пензенцам пояснили причину провала асфальта на проспекте Строителей

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При ликвидации аварии на проспекте Строителей в Пензе планируется переложить около 17 метров трубопровода диаметром 500 мм. Работы начнутся в четверг, 15 апреля. Об этом сообщили в ООО «Горводоканал».

Накануне, 14-го числа, у ТЦ «Олимп» в очередной раз провалился асфальт. Аварийная бригада установила временное ограждение с предупреждающими знаками.

Провал произошел на канализационном коллекторе - одном из наиболее проблемных объектов, который находится в изношенном состоянии.

«Ситуацию усугубляет паводок: талые воды попадают в систему канализации, перегружая как коллекторы, так и очистные сооружения, нагрузка в этот период увеличивается на 40-50%. Это стало причиной возникновения аналогичной аварийной ситуации на коллекторе в районе ТЦ «Олимп» 4 апреля», - пояснили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации.

В тот раз аварийная бригада переложила более 12 метров аварийного участка трубопровода. После этого объект контролируется ежедневно.

В горводоканале также отметили, что после завершения перекладки трубопровода будет восстановлено благоустройство и асфальтировка участка.

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Источник — фото www.penzavodokanal.ru
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Гость||

Да Байден это, Байден... Какие еще талые воды?

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