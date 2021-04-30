Общество

DiDi начал сотрудничать с всероссийским телефоном доверия для женщин

Печать

В последние годы поездки на такси стали обыденностью и новой нормой не только в мегаполисах, но и в небольших городах, и пандемия еще больше усилила этот тренд.

Чтобы сделать поездки максимально комфортными и безопасными, DiDi, один из крупнейших в мире сервисов по заказу поездок, с самого момента запуска на российском рынке предусмотрел в своем приложении такие функции, как кнопка SOS, возможность исключить водителя из списка подбора в будущем и др.

DiDi делает следующий шаг в заботе о своих клиентах и объявляет о сотрудничестве с всероссийским телефоном доверия при центре «Анна» для женщин, пострадавших от насилия. В случае необходимости женщина может обратиться за психологической помощью через приложение DiDi, причем не важно, совершала она поездку с DiDi или нет.

Консультанты телефона доверия окажут психологическую поддержку абонентам, в том числе в случае неприятных инцидентов, связанных с нарушением личных границ.

Чтобы получить помощь, необходимо открыть раздел «Центр безопасности» в приложении DiDi. Там будет указан номер всероссийского телефона доверия для женщин. Чтобы позвонить, нужно перейти по ссылке.

Функционал уже реализован в мобильном приложении DiDi и действует во всех городах присутствия сервиса.

«DiDi выступает против насилия в любом виде, поэтому возможность обращения на всероссийский телефон доверия для женщин при центре «Анна» за помощью доступна всем пользователям платформы независимо от того, произошла с ними неприятная ситуация во время поездки или в любое другое время.

Безопасность поездок - безусловный приоритет для DiDi. Для ее обеспечения в компании принят целый ряд мер: анонимность номеров водителя и пассажира, скрытие адресов посадки и высадки по окончании поездки, кнопка SOS в приложении и пр. Мы делаем все возможное, чтобы пользователи нашего сервиса чувствовали себя комфортно на протяжении всей поездки, а также помогаем разобраться с неприятными инцидентами в случае их возникновения», - отметил директор по безопасности DiDi Сергей Брыкалов.

Если инцидент произошел во время поездки в такси и женщина сообщила о нем в службу поддержки, специалисты начнут выяснение обстоятельств произошедшего, а также предложат обратиться на телефон доверия. Если проблема находится за пределами компетенции консультантов, то звонок будет перенаправлен профильному специалисту (имеются договоренности с другими организациями).

После регистрации жалобы DiDi временно блокирует доступ водителя к сервису до выяснения обстоятельств.

В DiDi действует круглосуточная поддержка пользователей, в приложении реализована возможность поделиться сведениями о поездке, добавить список контактных лиц для экстренной связи и др.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте