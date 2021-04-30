DiDi начал сотрудничать с всероссийским телефоном доверия для женщин

30.04.2021 | 09:04

В последние годы поездки на такси стали обыденностью и новой нормой не только в мегаполисах, но и в небольших городах, и пандемия еще больше усилила этот тренд.

Чтобы сделать поездки максимально комфортными и безопасными, DiDi, один из крупнейших в мире сервисов по заказу поездок, с самого момента запуска на российском рынке предусмотрел в своем приложении такие функции, как кнопка SOS, возможность исключить водителя из списка подбора в будущем и др.

DiDi делает следующий шаг в заботе о своих клиентах и объявляет о сотрудничестве с всероссийским телефоном доверия при центре «Анна» для женщин, пострадавших от насилия. В случае необходимости женщина может обратиться за психологической помощью через приложение DiDi, причем не важно, совершала она поездку с DiDi или нет.

Консультанты телефона доверия окажут психологическую поддержку абонентам, в том числе в случае неприятных инцидентов, связанных с нарушением личных границ.

Чтобы получить помощь, необходимо открыть раздел «Центр безопасности» в приложении DiDi. Там будет указан номер всероссийского телефона доверия для женщин. Чтобы позвонить, нужно перейти по ссылке.

Функционал уже реализован в мобильном приложении DiDi и действует во всех городах присутствия сервиса.

«DiDi выступает против насилия в любом виде, поэтому возможность обращения на всероссийский телефон доверия для женщин при центре «Анна» за помощью доступна всем пользователям платформы независимо от того, произошла с ними неприятная ситуация во время поездки или в любое другое время.

Безопасность поездок - безусловный приоритет для DiDi. Для ее обеспечения в компании принят целый ряд мер: анонимность номеров водителя и пассажира, скрытие адресов посадки и высадки по окончании поездки, кнопка SOS в приложении и пр. Мы делаем все возможное, чтобы пользователи нашего сервиса чувствовали себя комфортно на протяжении всей поездки, а также помогаем разобраться с неприятными инцидентами в случае их возникновения», - отметил директор по безопасности DiDi Сергей Брыкалов.

Если инцидент произошел во время поездки в такси и женщина сообщила о нем в службу поддержки, специалисты начнут выяснение обстоятельств произошедшего, а также предложат обратиться на телефон доверия. Если проблема находится за пределами компетенции консультантов, то звонок будет перенаправлен профильному специалисту (имеются договоренности с другими организациями).

После регистрации жалобы DiDi временно блокирует доступ водителя к сервису до выяснения обстоятельств.

В DiDi действует круглосуточная поддержка пользователей, в приложении реализована возможность поделиться сведениями о поездке, добавить список контактных лиц для экстренной связи и др.