Общество

В Бессоновке отреставрировали старый пожарный мотоцикл

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К скульптуре бравого пожарного из Бессоновки добавился мотоцикл. Коллектив 23-й ПСЧ собрал его буквально по деталям. Неприглядный и старенький «Днепр» после мастерски проделанной работы выглядит как новый.

«Модернизирована люлька, в нее была установлена пожарная мотопомпа. Также был установлен всасывающий рукав для забора воды из сторонней емкости или из водоема», - рассказал начальник пожарно-спасательной части № 23 Дмитрий Просвиряков.

Презентация спецмотоцикла состоялась в канун Дня создания пожарной охраны в России.

«Территория Бессоновского района находится под хорошим профессиональным, качественным и мощным прикрытием благодаря созданной здесь группировке - как из числа Федеральной противопожарной службы, так и из муниципальной, добровольной и ведомственной пожарной охраны. Это заслуга ваша», - произнес заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

Василию Афонину, проработавшему в пожарной охране почти два десятка лет, довелось поездить по проселочным дорогам на мотоцикле, когда он был сине-желтого цвета. Теперь раритет сияет на солнце пламенной краской.

«Он являлся основным транспортом, на котором мы могли добраться до определенного населенного пункта, - это была его основная задача. В этой роли он служил нам верой и правдой», - отметил Василий Афонин.

Спасатели до сих пор используют маневренный и быстрый двухколесный транспорт. 1 мая открывается пожарный мотосезон, продлится он до октября. Все это время сотрудники будут патрулировать автодороги. Также эта техника используется для ликвидации последствий ДТП и тушения мелких очагов возгорания.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Вот это новость! Целый МОТОЦЫКЫЛ!

Гость||

Ватэтода!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

К скульптуре бравого пожарного
Это не скульптура бравого пожарного, а садовый гномик.

Гость||

Надо было его в золотой красить.

Имя: Гость
Комментарий:

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