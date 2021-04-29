В Бессоновке отреставрировали старый пожарный мотоцикл

29.04.2021 | 20:35

К скульптуре бравого пожарного из Бессоновки добавился мотоцикл. Коллектив 23-й ПСЧ собрал его буквально по деталям. Неприглядный и старенький «Днепр» после мастерски проделанной работы выглядит как новый.

«Модернизирована люлька, в нее была установлена пожарная мотопомпа. Также был установлен всасывающий рукав для забора воды из сторонней емкости или из водоема», - рассказал начальник пожарно-спасательной части № 23 Дмитрий Просвиряков.

Презентация спецмотоцикла состоялась в канун Дня создания пожарной охраны в России.

«Территория Бессоновского района находится под хорошим профессиональным, качественным и мощным прикрытием благодаря созданной здесь группировке - как из числа Федеральной противопожарной службы, так и из муниципальной, добровольной и ведомственной пожарной охраны. Это заслуга ваша», - произнес заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

Василию Афонину, проработавшему в пожарной охране почти два десятка лет, довелось поездить по проселочным дорогам на мотоцикле, когда он был сине-желтого цвета. Теперь раритет сияет на солнце пламенной краской.

«Он являлся основным транспортом, на котором мы могли добраться до определенного населенного пункта, - это была его основная задача. В этой роли он служил нам верой и правдой», - отметил Василий Афонин.

Спасатели до сих пор используют маневренный и быстрый двухколесный транспорт. 1 мая открывается пожарный мотосезон, продлится он до октября. Все это время сотрудники будут патрулировать автодороги. Также эта техника используется для ликвидации последствий ДТП и тушения мелких очагов возгорания.