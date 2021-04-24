Общество

Пензенским перевозчикам не удалось изменить решение арбитражного суда

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В Пензе двум транспортным компаниям, занимающимся пассажирскими перевозками - «Корпорация Дилижанс» и «Меркурий», - свидетельства выданы незаконно. Это подтвердили суды трех инстанций.

С 2012 года пензенские транспортники работали по регулируемым тарифам. Выпадающие доходы финансировались из городского бюджета. 29 декабря 2018-го администрация Пензы утвердила документ об оказании услуг пассажирам по нерегулируемым тарифам с момента выдачи свидетельств. По закону сделать это можно было только по результатам проведения конкурса.

Антимонопольщики усмотрели в этом нарушение, обратились в арбитражный суд, и 9 декабря 2020 года иск был удовлетворен. Суд признал незаконным бездействие администрации, которая не провела конкурс, и действия городского управления транспорта и связи, выдавшего свидетельства.

Также Арбитражный суд Пензенской области принял решение прекратить действие свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам № 54, 89, 66, 70.

ООО «Меркурий» и ООО «Корпорация Дилижанс» подали апелляционные жалобы. 10 февраля 2021 года они были рассмотрены, в удовлетворении требований отказали.

Следующим этапом стало обращение перевозчиков в Арбитражный суд Поволжского округа, находящийся в Казани.

«Он также отказал в удовлетворении кассационных жалоб ООО «Корпорация Дилижанс» и ООО «Меркурий», признав законным решение Арбитражного суда Пензенской области», - сообщили в пресс-службе Пензенского УФАС России.

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Гость||

Ждём понижения цен или посадок виновных,вслед за Белозерцевым?

Гость||

Ваши суды- моськи цирковые.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Следующим этапом стало обращение перевозчиков в Арбитражный суд Поволжского округа, находящийся в Казани.
И это еще не последняя инстанция. Так и будут тянуть резину.

Гость||

Оштрафуют на пять тысяч...

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