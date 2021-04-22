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Общество

2/3 населения Пензенской области прошло ПЦР-тесты на COVID-19

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В четверг, 22 апреля, региональный оперативный штаб опубликовал список муниципальных образований, в которых за минувшие сутки выявлено в общей сложности 94 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В Пензе подтверждено 27 случаев, в Бессоновском районе - 13, в Мокшанском и Нижнеломовском - 10, в Каменском - 7, в Кузнецком - 5, в Башмаковском районе и Заречном - по 4.

По 3 случая выявлено в Городищенском и Пензенском районах, по 2 - в Спасском и Иссинском, по 1 - в Белинском, Камешкирском, Колышлейском и Тамалинском районах.

За сутки обследовано ПЦР-методом 2 489 человек. В общей сложности тесты на COVID-19 прошло 66,15% населения региона.

С начала эпидемии в регионе подтверждено 44 196 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Под наблюдением медиков находятся 14 058 человек, снято с контроля 110 539.

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Гость||

Кхм.. Враньё.

Гость||

За деньги и дурак сможет, вы бесплатно сделайте.

Гость||

Где то за углом прослезились цыганки ) упустили такой способ дурить людей и брать с них деньги )))

Гость||

А я не уверен, что пробу возьмут и тест сделают. Мы же не видим! Взяли деньги, взяли пробу - и всё! Никто даже не показал, как выглядит этот тест. Что там в наборе? Как это работает? Почему его так скрывают? Почему его не продают?

Гость||

Вот говорят биоматериалы собирают, никому не нужен твой биоматериал, его в городской системе канализации ежечасно тоннами всего города, бери не хочу.

Гость||

ВОЗ это частная лавочка ,которую финансирует БИЛЛ ГЕЙТС, делайте выводы...

Гость||

Мне нужна срочная операция по удалению полипа. Везде только через "тест на ковид". Как мне удалить полип и не делать этот т.н. "тест" ? Мне везде отказывают в мед помощи без него, даже в коммерческих платных клиниках?

Гость||

Фигня эти тесты. Тестили кока колу и йогурты и все дали положительный результат. Тесты запрогромированны на положительный результат.

Имя: Гость
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