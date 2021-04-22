2/3 населения Пензенской области прошло ПЦР-тесты на COVID-19

22.04.2021 | 13:16

В четверг, 22 апреля, региональный оперативный штаб опубликовал список муниципальных образований, в которых за минувшие сутки выявлено в общей сложности 94 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В Пензе подтверждено 27 случаев, в Бессоновском районе - 13, в Мокшанском и Нижнеломовском - 10, в Каменском - 7, в Кузнецком - 5, в Башмаковском районе и Заречном - по 4.

По 3 случая выявлено в Городищенском и Пензенском районах, по 2 - в Спасском и Иссинском, по 1 - в Белинском, Камешкирском, Колышлейском и Тамалинском районах.

За сутки обследовано ПЦР-методом 2 489 человек. В общей сложности тесты на COVID-19 прошло 66,15% населения региона.

С начала эпидемии в регионе подтверждено 44 196 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Под наблюдением медиков находятся 14 058 человек, снято с контроля 110 539.