Общество

В Пензе завершился дистанционный этап конкурса «Учитель года»

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Заочный этап конкурса «Учитель года Пензенской области - 2021» подошел к концу. Работу участников члены жюри, не будучи лично с ними знакомыми, оценивали дистанционно.

«На портале размещается видеоролик - знакомство с учителем и мастер-класс. Педагог рассказывает о себе, ведет уроки и представляет себя. То есть это его визитная карточка», - пояснила главный специалист управления развития общего образования министерства образования области Марина Первушина.

В конкурсе приняли участие 32 учителя со всего региона. К очному этапу их осталось 15 - не все прошли строгий отбор.

«Я успела просмотреть двоих или троих конкурсантов, которые обращаются к технологиям смыслового чтения. Для меня это очень хороший знак, но пока это все педагоги русского языка и литературы», - отметила член жюри Наталья Переяслова.

В регионе конкурс проводится уже в 32-й раз. За это время пензенские учителя четыре раза становились лауреатами всероссийского этапа. В этом году победитель получит крупный денежный приз, а также автомобиль.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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