За звание лучшего учителя области будут бороться 15 педагогов

Во вторник, 20 апреля, стартует конкурс педагогических работников «Учитель года Пензенской области - 2021».
В оргкомитет поступило 32 заявки на участие. После проведения заочного этапа (он включал 2 испытания - «Интернет-ресурс» и «Мастер-класс») определились 15 человек, которые прошли на очный тур.
За звание лучшего учителя региона будут бороться:
-Данилова Лилия Вячеславовна, учитель английского языка школы № 222 г. Заречного;
- Еремина Светлана Константиновна, учитель биологии школы им. С. Е. Кузнецова с. Чемодановка Бессоновского района;
- Жаркова Ангелина Эдуардовна, учитель английского языка школы № 3 г. Никольска;
- Зимина Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы школы № 4 г. Нижнего Ломова;
- Краснокуцкая Надежда Сергеевна, учитель начальных классов школы им. С. А. Суркова с. Богословка Пензенского района;
- Кривенкова Наталья Геннадьевна, учитель биологии лингвистической гимназии № 6 г. Пензы;
- Марщикова Нина Анатольевна, учитель начальных классов школы с. Иванырс Лунинского района;
- Наташина Екатерина Петровна, учитель математики гимназии № 9 г. Кузнецка;
- Наумова Елена Сергеевна, учитель английского языка школы с. Русский Камешкир Камешкирского района;
- Николаевская Татьяна Михайловна, учитель русского языка и литературы школы № 58 г. Пензы;
- Павлова Наталия Анатольевна, учитель географии классической гимназии № 1 им. В. Г. Белинского г. Пензы;
- Сивцов Андрей Михайлович, учитель математики школы им. H. M. Ащеулова c. Большой Koлояр Наровчатского района;
- Скокшина Юлия Сергеевна, учитель иностранного языка школы № 1 имени Героя Советского Союза Константина Григорьевича Мохова р. п. Башмаково;
- Фомина Оксана Юрьевна, учитель физической культуры средней общеобразовательной школы № 8 г. Каменки;
- Черемнов Константин Георгиевич, учитель информатики и физики школы № 1 им. А. С. Пушкина р. п. Колышлей.
Конкурсантам предстоит выполнить три задания: «Методическая мастерская учителя», «Урок» и «Внеурочное мероприятие».
«Конкурс завершится 22 апреля, а 23-го в центре культурного развития «Губернский» состоится торжественная церемония его закрытия», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Кто из них состоит в УИК?