Общество

За звание лучшего учителя области будут бороться 15 педагогов

Печать

Во вторник, 20 апреля, стартует конкурс педагогических работников «Учитель года Пензенской области - 2021».

В оргкомитет поступило 32 заявки на участие. После проведения заочного этапа (он включал 2 испытания - «Интернет-ресурс» и «Мастер-класс») определились 15 человек, которые прошли на очный тур.

За звание лучшего учителя региона будут бороться:

-Данилова Лилия Вячеславовна, учитель английского языка школы № 222 г. Заречного;

- Еремина Светлана Константиновна, учитель биологии школы им. С. Е. Кузнецова с. Чемодановка Бессоновского района;

- Жаркова Ангелина Эдуардовна, учитель английского языка школы № 3 г. Никольска;

- Зимина Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы школы № 4 г. Нижнего Ломова;

- Краснокуцкая Надежда Сергеевна, учитель начальных классов школы им. С. А. Суркова с. Богословка Пензенского района;

- Кривенкова Наталья Геннадьевна, учитель биологии лингвистической гимназии № 6 г. Пензы;

- Марщикова Нина Анатольевна, учитель начальных классов школы с. Иванырс Лунинского района;

- Наташина Екатерина Петровна, учитель математики гимназии № 9 г. Кузнецка;

- Наумова Елена Сергеевна, учитель английского языка школы с. Русский Камешкир Камешкирского района;

- Николаевская Татьяна Михайловна, учитель русского языка и литературы школы № 58 г. Пензы;

- Павлова Наталия Анатольевна, учитель географии классической гимназии № 1 им. В. Г. Белинского г. Пензы;

- Сивцов Андрей Михайлович, учитель математики школы им. H. M. Ащеулова c. Большой Koлояр Наровчатского района;

- Скокшина Юлия Сергеевна, учитель иностранного языка школы № 1 имени Героя Советского Союза Константина Григорьевича Мохова р. п. Башмаково;

- Фомина Оксана Юрьевна, учитель физической культуры средней общеобразовательной школы № 8 г. Каменки;

- Черемнов Константин Георгиевич, учитель информатики и физики школы № 1 им. А. С. Пушкина р. п. Колышлей.

Конкурсантам предстоит выполнить три задания: «Методическая мастерская учителя», «Урок» и «Внеурочное мероприятие».

«Конкурс завершится 22 апреля, а 23-го в центре культурного развития «Губернский» состоится торжественная церемония его закрытия», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

За звание лучшего учителя региона будут бороться:

-Данилова Лилия Вячеславовна, учитель английского языка школы № 222 г. Заречного;

- Еремина Светлана Константиновна, учитель биологии школы им. С. Е. Кузнецова с. Чемодановка Бессоновского района;

- Жаркова Ангелина Эдуардовна, учитель английского языка школы № 3 г. Никольска;

- Зимина Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы школы № 4 г. Нижнего Ломова;

- Краснокуцкая Надежда Сергеевна, учитель начальных классов школы им. С. А. Суркова с. Богословка Пензенского района;

- Кривенкова Наталья Геннадьевна, учитель биологии лингвистической гимназии № 6 г. Пензы;

- Марщикова Нина Анатольевна, учитель начальных классов школы с. Иванырс Лунинского района;

- Наташина Екатерина Петровна, учитель математики гимназии № 9 г. Кузнецка;

- Наумова Елена Сергеевна, учитель английского языка школы с. Русский Камешкир Камешкирского района;

- Николаевская Татьяна Михайловна, учитель русского языка и литературы школы № 58 г. Пензы;

- Павлова Наталия Анатольевна, учитель географии классической гимназии № 1 им. В. Г. Белинского г. Пензы;

- Сивцов Андрей Михайлович, учитель математики школы им. H. M. Ащеулова c. Большой Koлояр Наровчатского района;

- Скокшина Юлия Сергеевна, учитель иностранного языка школы № 1 имени Героя Советского Союза Константина Григорьевича Мохова р. п. Башмаково;

- Фомина Оксана Юрьевна, учитель физической культуры средней общеобразовательной школы № 8 г. Каменки;

- Черемнов Константин Георгиевич, учитель информатики и физики школы № 1 им. А. С. Пушкина р. п. Колышлей.

Конкурсантам предстоит выполнить три задания: «Методическая мастерская учителя», «Урок» и «Внеурочное мероприятие».

Кто из них состоит в УИК?

Гость||

И фальсифицирует выборы?

Гость||

Училка биологии никакая, только что красивая женщина, уроки постоянно отменяют с этим конкурсом, дети этот предмет не знают и не любят, все знают , что в этой гимназии биология слабая,зато лучший учитель, показуха, аж противно!

Гость||

Ну, не лингвистов же они из 6-ой выставят рядом с сельскими школами.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте