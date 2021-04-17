За звание лучшего учителя области будут бороться 15 педагогов

17.04.2021 | 14:21

Во вторник, 20 апреля, стартует конкурс педагогических работников «Учитель года Пензенской области - 2021».

В оргкомитет поступило 32 заявки на участие. После проведения заочного этапа (он включал 2 испытания - «Интернет-ресурс» и «Мастер-класс») определились 15 человек, которые прошли на очный тур.

За звание лучшего учителя региона будут бороться:

-Данилова Лилия Вячеславовна, учитель английского языка школы № 222 г. Заречного;

- Еремина Светлана Константиновна, учитель биологии школы им. С. Е. Кузнецова с. Чемодановка Бессоновского района;

- Жаркова Ангелина Эдуардовна, учитель английского языка школы № 3 г. Никольска;

- Зимина Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы школы № 4 г. Нижнего Ломова;

- Краснокуцкая Надежда Сергеевна, учитель начальных классов школы им. С. А. Суркова с. Богословка Пензенского района;

- Кривенкова Наталья Геннадьевна, учитель биологии лингвистической гимназии № 6 г. Пензы;

- Марщикова Нина Анатольевна, учитель начальных классов школы с. Иванырс Лунинского района;

- Наташина Екатерина Петровна, учитель математики гимназии № 9 г. Кузнецка;

- Наумова Елена Сергеевна, учитель английского языка школы с. Русский Камешкир Камешкирского района;

- Николаевская Татьяна Михайловна, учитель русского языка и литературы школы № 58 г. Пензы;

- Павлова Наталия Анатольевна, учитель географии классической гимназии № 1 им. В. Г. Белинского г. Пензы;

- Сивцов Андрей Михайлович, учитель математики школы им. H. M. Ащеулова c. Большой Koлояр Наровчатского района;

- Скокшина Юлия Сергеевна, учитель иностранного языка школы № 1 имени Героя Советского Союза Константина Григорьевича Мохова р. п. Башмаково;

- Фомина Оксана Юрьевна, учитель физической культуры средней общеобразовательной школы № 8 г. Каменки;

- Черемнов Константин Георгиевич, учитель информатики и физики школы № 1 им. А. С. Пушкина р. п. Колышлей.

Конкурсантам предстоит выполнить три задания: «Методическая мастерская учителя», «Урок» и «Внеурочное мероприятие».

«Конкурс завершится 22 апреля, а 23-го в центре культурного развития «Губернский» состоится торжественная церемония его закрытия», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.