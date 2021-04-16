Подрядчиков просят «настроиться» на возведение школы в Мичуринском

16.04.2021 | 15:49

В среду, 14 апреля, в поселке Мичуринском Пензенского района вновь прошло заседание штаба на строительстве школы.

На предыдущей неделе в Мичуринском побывал министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев. Он обнаружил, что стройка еще не началась, хотя контракт был подписан в начале апреля.

Министр пообещал еженедельно проводить заседания штаба и потребовал в течение недели представить уточненный график работ, а также обустроить строительную площадку - с ограждением и паспортом объекта, а также местом для штаба.

На этот раз заседание провела врио первого заместителя министра Светлана Круглова.

Выяснилось, что частично стройплощадка огорожена, отрыта часть котлована, подрядная организация приступила к строительно-монтажным работам.

Однако некоторые поручения Гришаева остались невыполненными.

«Уважаемые коллеги, я прошу вас настроиться на работу. Тот темп, который мы видим сейчас, недостаточен, его нужно увеличивать. К следующему штабу все поручения должны быть выполнены», - приводит пресс-служба регионального минстроя слова Светланы Кругловой, обращенные к участникам совещания.