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Общество

Подрядчиков просят «настроиться» на возведение школы в Мичуринском

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В среду, 14 апреля, в поселке Мичуринском Пензенского района вновь прошло заседание штаба на строительстве школы.

На предыдущей неделе в Мичуринском побывал министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев. Он обнаружил, что стройка еще не началась, хотя контракт был подписан в начале апреля.

Министр пообещал еженедельно проводить заседания штаба и потребовал в течение недели представить уточненный график работ, а также обустроить строительную площадку - с ограждением и паспортом объекта, а также местом для штаба.

На этот раз заседание провела врио первого заместителя министра Светлана Круглова.

Выяснилось, что частично стройплощадка огорожена, отрыта часть котлована, подрядная организация приступила к строительно-монтажным работам.

Однако некоторые поручения Гришаева остались невыполненными.

«Уважаемые коллеги, я прошу вас настроиться на работу. Тот темп, который мы видим сейчас, недостаточен, его нужно увеличивать. К следующему штабу все поручения должны быть выполнены», - приводит пресс-служба регионального минстроя слова Светланы Кругловой, обращенные к участникам совещания.

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