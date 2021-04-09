В поселке Мичуринском никак не начнется строительство школы

09.04.2021 | 14:12

В поселке Мичуринском Пензенского района подрядная организация еще не приступила к подготовке строительства школы, хотя контракт был заключен 2 апреля.

Об этом в четверг, 8-го числа, шла речь на выездном заседании штаба, которое провел врио министра строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Он подчеркнул, что объект возводится на федеральные деньги. «Сроки очень сжатые. Важен каждый день. А вы еще не приступали к работам», - возмутился Александр Гришаев.

Он пообещал проводить заседания штаба еженедельно. На них подрядчик будет докладывать о ходе строительства.

Гришаев поручил в течение недели представить уточненный график работ с датами завершения строительства, благоустройства и монтажа оборудования. За тот же срок должна быть обустроена строительная площадка - с ограждением и паспортом объекта, а также местом для штаба.

Кроме того, должны быть заключены договоры на строительный контроль и авторский надзор, снесены деревья на стройплощадке, переданы заказчику документы для регистрации объекта.

Врио замминистра поставил задачу: к 9 мая должен быть выкопан котлован, обустроены фундамент и цокольный этаж.

«Общеобразовательная школа в Мичуринском рассчитана на 225 мест. Срок ввода в эксплуатацию - декабрь 2021 года», - отметили в пресс-службе регионального минстроя.