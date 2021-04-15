Общество

В Заречном дачный сезон стартует 24 апреля

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В Заречном дачные автобусы начнут возить горожан на участки 24 апреля. Машины поедут во всех направлениях по графику выходного дня.

Об этом сообщает портал «Город Z» со ссылкой на начальника МП «Автотранс» Эдуарда Кузовкова.

В ближайшее в время в Заречном определят график движения дачных автобусов в будние дни и выходные. Стоимость проезда повышать не планируют.

В Пензе дачный сезон также стартует 24 апреля, однако из-за потепления его могут открыть раньше.

С 1 июня до 1 сентября дачные автобусы будут ездить 4 дня в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. В начале и в конце сезона - по пятницам, субботам и воскресеньям.

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Источник — фото gorodz.info
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