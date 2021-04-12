Для пензенских дачников сезон может начаться раньше

12.04.2021 | 09:29

В Пензенской области дату начала дачного сезона могут перенести на более ранний срок из-за ожидающегося потепления. Соответствующее поручение дал врио главы региона Олег Мельниченко в понедельник, 12 апреля.

«К сожалению, не все люди живут богато, и для многих дачные участки - возможность обеспечить свою семью продуктами питания», - констатировал он.

Задача главы администрации Пензы Андрея Лузгина - сделать все, чтобы логистика сезонных данных маршрутов была выстроена удобно для людей.

Пока запуск дачных маршрутов планируют на пятницу, 24 апреля.

«Погода пошла на резкое улучшение, повышается температура. Может быть, люди поедут на дачи раньше?» - предположил Мельниченко.

Лузгин уточнил, что даты и маршруты были согласованы с председателями садово-дачных товариществ. С ними посоветуются еще раз.

С 1 июня до 1 сентября дачные автобусы будут ездить 4 дня в неделю - по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. В начале и в конце сезона - по пятницам, субботам и воскресеньям.

Стоимость проезда останется на уровне прошло года: 30-35-40-45 рублей при оплате транспортной картой (в зависимости от пояса).