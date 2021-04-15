В Пензе к купальному сезону подготовят 8 зон отдыха

15.04.2021 | 12:33

В Пензенской области началась подготовка к пляжному сезону. Мероприятия обсудили на совещании в региональном минстрое в четверг, 15 апреля.

В Пензе в 2021 году планируют открыть восемь зон отдыха у воды. В Заречном предусмотрено обустройство одного пляжа, он начнет работать с 1 июня.

Необходимые мероприятия по подготовке зон отдыха у воды начнутся в ближайшее время.

В 2020 году в области работали 33 пляжа, купальный сезон из-за распространения коронавируса открыли позже обычного.

Всего в минувшем году на воде погиб 21 житель области, в том числе 11 - во время купального сезона. Также утонул один ребенок: в конце ноября на реке Пензятке под лед провалился 5-летний мальчик. Спасти малыша не удалось.