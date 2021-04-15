Общество

Сотрудники учреждений культуры отмоют памятники в Пензе

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В воскресенье, 18 апреля, в Пензе пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню памятников и исторических мест.

В 12:00 сотрудники центрального парка культуры и отдыха В. Г. Белинского и волонтеры очистят от песка и мусора Оборонительный вал, приведут в порядок пушку и мортиру на улице Кирова.

В это же время все желающие смогут принять участие в пешей экскурсии «Пенза прошлая и настоящая». Маршрут пройдет от памятника Первопоселенцу до Спасского кафедрального собора.

«Для детей и молодежи подготовлен исторический экскурс «Сохраним историю в камне», приняв участие в котором можно будет проверить свои знания в области истории родного края. В концертной программе примут участие пензенские вокалисты Ольга Козырева и Александр Синюков», - рассказали в пресс-службе мэрии.

День памятников и исторических мест отметят и сотрудники других учреждений культуры. Они помоют арт-объекты и благоустроят прилегающую к ним территорию. Работы будут проводить с 17 по 20 апреля.

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Гость||

Где можно помыть танк и на основании каких законов его спрятали от народа?

Гость||

Сами пусть умоются...

Гость||

《 День памятников и исторических мест отметят и сотрудники других учреждений культуры. Они помоют арт-объекты и благоустроят 》

Кто ж так отмечает? Не помыть, а обмыть надо, в скверу на лавке!

Гость||

Начальники опять тока приказывать будут, а горбатится рядовые бабенки, и всё на халяву! Начальству премии, а людям остеохондроз, тьфу!

Гость||

Заметили? Опять халява! Бедные бюджетники, скоро их заставят дачи чиновникам строить.

Гость||

Как в армии, выполнять без обсуждений.

Гость||

Скоро палками сгонять всех будут на благоустройство, а деньги, выделенные на это, по карманам распихают находчивые руководители!

Гость||

Инвентарь для отмыва с собой приносить, или обеспечат?

Гость||

да послать эти мероприятия лесом, там з/п копеечная у рядовых сотрудников!

Гость||

Мужика с конем помойте, он весь сранный стоит! Эускурсии они проведут! Новый собор уже облезать начал, краска на фасаде начала отслаиваться! Везде халтура!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 12:00 сотрудники центрального парка культуры и отдыха В. Г. Белинского и волонтеры очистят от песка и мусора Оборонительный вал, приведут в порядок пушку и мортиру на улице Кирова.
Уже так "привели" что руки бы им все вырвать, они покрасили старинную пушку чёрной глянцевой эмалью! Вопрос на хрена уродовать исторический экспонат?

penzainform.ru писал(a):

Они помоют арт-объекты и благоустроят прилегающую к ним территорию. Работы будут проводить с 17 по 20 апреля.
Помыть дырявую химеру, а потом нанести ей на некоторые места пасту ГОЯ и отполировать до зеркального блеска , причем полировать должен лично Ягов и в ручную.

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