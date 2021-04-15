Сотрудники учреждений культуры отмоют памятники в Пензе

15.04.2021 | 08:44

В воскресенье, 18 апреля, в Пензе пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню памятников и исторических мест.

В 12:00 сотрудники центрального парка культуры и отдыха В. Г. Белинского и волонтеры очистят от песка и мусора Оборонительный вал, приведут в порядок пушку и мортиру на улице Кирова.

В это же время все желающие смогут принять участие в пешей экскурсии «Пенза прошлая и настоящая». Маршрут пройдет от памятника Первопоселенцу до Спасского кафедрального собора.

«Для детей и молодежи подготовлен исторический экскурс «Сохраним историю в камне», приняв участие в котором можно будет проверить свои знания в области истории родного края. В концертной программе примут участие пензенские вокалисты Ольга Козырева и Александр Синюков», - рассказали в пресс-службе мэрии.

День памятников и исторических мест отметят и сотрудники других учреждений культуры. Они помоют арт-объекты и благоустроят прилегающую к ним территорию. Работы будут проводить с 17 по 20 апреля.