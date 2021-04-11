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Общество

Пензенские автомобилисты массово решили сменить резину

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Привычная для весны картина. Жизнь на шиномонтажках бьет ключом. Баллонным. К весенне-летнему сезону готовятся владельцы транспортных средств, среди них Валерий Фомин.

Водитель со стажем принимает решение о смене резины, глядя не в календарь, а на состояние городских магистралей.

«По-разному бывает. В этом году решил переобуться сейчас», - пояснил Валерий Фомин.

А вот сотрудникам СТО разговаривать некогда, работы у них хоть отбавляй. Последние несколько дней у шиномонтажек выстраиваются вереницы машин. Пензенцы спешат сменить зимнюю резину на летнюю. Главное, чтобы погода не закапризничала, как это было ровно год назад, 12 апреля, когда автолюбители с трудом пробирались по утопавшим в снегу городским улицам.

По прогнозам синоптиков, подобного снежного апокалипсиса пензенцам боятся не стоит, по крайней мере в ближайшее время. На неделе в регион, можно сказать, заглянет лето: столбики термометров поднимутся до отметки +20 градусов. Зная о грядущем потеплении, автовладельцы ринулись переобувать своих «железных коней».

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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