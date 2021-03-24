В Кузнецке возвели каркас будущей станции обезжелезивания

24.03.2021 | 17:57

В Кузнецке продолжают строить вторую станцию обезжелезивания воды. В среду, 24 марта, в местной администрации рассказали, на каком этапе находятся работы.

«На сегодняшний день возведен каркас здания объекта, ведется подготовка к монтажу сэндвич-панелей и крыши», - уточнили в пресс-службе.

Станцию начали возводить в прошлом году. Ранее сообщалось, что специалисты перенесли тепловые сети, которые оказались в зоне, за пределы застройки, подготовили фундамент под металлическую конструкцию и отстойник емкостью 40 кубометров.

Также к станции подвели основной и резервный водопроводы. По ним будет поступать добываемый из недр ресурс. Кроме того, частично проложили трубы от будущего объекта до резервуара, куда пойдет чистая вода.

«Изначальная стоимость проекта составила более 65 млн рублей. Основную массу средств, порядка 64 млн, предстоит освоить в текущем году. Вторая станция осветления и обезжелезивания позволит обеспечить питьевой водой надлежащего состава 32 680 человек, живущих в 214 многоквартирных домах и 3 500 частных», - заключили в мэрии Кузнецка.