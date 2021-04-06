Главного архитектора области определят на конкурсной основе

06.04.2021 | 17:00

В Пензенской области главного архитектора региона будут выбирать на конкурсной основе. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе правительства.

Кандидатов на должность предложит Союз архитекторов России. Оценивать их профессионализм и делать выбор предстоит специально созданной комиссии.

«О старте конкурса объявят через СМИ», - добавили в пресс-службе.

О смене руководства Департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области стало известно 29 марта, во время первого оперативного совещания врио губернатора Олега Мельниченко.

Тогда он заявил, что решение относительно главного архитектора региона будет принято в ближайшее время.

С 2017 года начальником департамента являлся Леонид Иоффе.