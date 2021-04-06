Общество

Главного архитектора области определят на конкурсной основе

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В Пензенской области главного архитектора региона будут выбирать на конкурсной основе. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе правительства.

Кандидатов на должность предложит Союз архитекторов России. Оценивать их профессионализм и делать выбор предстоит специально созданной комиссии.

«О старте конкурса объявят через СМИ», - добавили в пресс-службе.

О смене руководства Департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области стало известно 29 марта, во время первого оперативного совещания врио губернатора Олега Мельниченко.

Тогда он заявил, что решение относительно главного архитектора региона будет принято в ближайшее время.

С 2017 года начальником департамента являлся Леонид Иоффе.

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Гость||

Ждем очередного друга семьи, свата, брата, зятя! Это по-пензенски... Кто там без должностей остался? В это кресло и пересадят!

Гость||

А Павлик Рябихин тоже его возить будет?

Гость||

Гость писал(a):

А Павлик Рябихин тоже его возить будет?
А Павлик только водить может? Больше ни на кого не выучился? ПТУ закончил?

Гость||

Иоффе резюме подал ?

Гость||

Конец дырявым кентаврам? Или нет ещё?

Гость||

Гость писал(a):

Иоффе резюме подал ?
Вы про СИЗО?

Гость||

Гость писал(a):

Конец дырявым кентаврам? Или нет ещё?
За виселицы пусть ответит!!! Это был посыл для народа от губернатора и архитектора?

Гость||

а как там ходос с подельничком?

Имя: Гость
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