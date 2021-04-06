Главного архитектора области определят на конкурсной основе

В Пензенской области главного архитектора региона будут выбирать на конкурсной основе. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе правительства.
Кандидатов на должность предложит Союз архитекторов России. Оценивать их профессионализм и делать выбор предстоит специально созданной комиссии.
«О старте конкурса объявят через СМИ», - добавили в пресс-службе.
О смене руководства Департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области стало известно 29 марта, во время первого оперативного совещания врио губернатора Олега Мельниченко.
Тогда он заявил, что решение относительно главного архитектора региона будет принято в ближайшее время.
С 2017 года начальником департамента являлся Леонид Иоффе.
Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона!
Ждем очередного друга семьи, свата, брата, зятя! Это по-пензенски... Кто там без должностей остался? В это кресло и пересадят!