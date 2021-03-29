В Пензенской области проверят работу департамента госимущества

29.03.2021 | 09:29

На оперативном совещании, состоявшемся в понедельник, 29 марта, в правительстве Пензенской области, врио губернатора Олег Мельниченко озвучил ряд кадровых решений.

Так, будет проведена проверка деятельности департамента государственного имущества региона, которым руководит Андрей Кудинов.

«Исходя из этих проверок примем решение по Андрею Михайловичу. Я хочу понять, по какому принципу выводилось имущество из Пензенской области. Жду от вас предложений, как его вернуть», - конкретизировал Мельниченко.

Остается неопределенной карьера главного архитектора региона Леонида Иоффе - решение о его дальнейшей деятельности будет принято в ближайшее время.

На должность исполняющего обязанности департамента информационной политики и СМИ назначен Сергей Федотов, в ведомстве сменились все заместители начальника.

«Работу по информационной политике я оцениваю как неудовлетворительную», - высказался Олег Мельниченко.

Нет претензий к управлению ветеринарии, его руководство остается работать.

На своем месте продолжает трудиться начальник Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин.

«С Панюхиным мы очень давно знакомы. Очень профессиональный человек», - оценил его глава региона. Однако один из заместителей начальника управления потерял место, теперь ему требуется замена.

Также остается в должности руководитель управления цифрового развития, информационных технологий и связи Алексей Костин. «Продолжайте работать, ваши заместители на месте», - обратился к нему Олег Мельниченко.