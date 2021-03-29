Политика

В Пензенской области проверят работу департамента госимущества

Печать

На оперативном совещании, состоявшемся в понедельник, 29 марта, в правительстве Пензенской области, врио губернатора Олег Мельниченко озвучил ряд кадровых решений.

Так, будет проведена проверка деятельности департамента государственного имущества региона, которым руководит Андрей Кудинов.

«Исходя из этих проверок примем решение по Андрею Михайловичу. Я хочу понять, по какому принципу выводилось имущество из Пензенской области. Жду от вас предложений, как его вернуть», - конкретизировал Мельниченко.

Остается неопределенной карьера главного архитектора региона Леонида Иоффе - решение о его дальнейшей деятельности будет принято в ближайшее время.

На должность исполняющего обязанности департамента информационной политики и СМИ назначен Сергей Федотов, в ведомстве сменились все заместители начальника.

«Работу по информационной политике я оцениваю как неудовлетворительную», - высказался Олег Мельниченко.

Нет претензий к управлению ветеринарии, его руководство остается работать.

На своем месте продолжает трудиться начальник Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин.

«С Панюхиным мы очень давно знакомы. Очень профессиональный человек», - оценил его глава региона. Однако один из заместителей начальника управления потерял место, теперь ему требуется замена.

Также остается в должности руководитель управления цифрового развития, информационных технологий и связи Алексей Костин. «Продолжайте работать, ваши заместители на месте», - обратился к нему Олег Мельниченко.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Прекратите дикую застройку.

Гость||

Хавальник прикрой

Гость||

Тряхнут иоффе всё же,хех

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«С Панюхиным мы очень давно знакомы. Очень профессиональный человек»
Вот как профессионализм оценивается. Бухали когда то вместе))

Гость||

Кумовство,однако

Гость||

Что с миниздравом?

Гость||

Че за имущество ищут, которое вывели?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Также остается в должности руководитель управления цифрового развития, информационных технологий и связи Алексей Костин. «Продолжайте работать, ваши заместители на месте», - обратился к нему Олег Мельниченко.
Вместе в обкоме КПРФ были, кореша по партии, чего уж тут...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Остается неопределенной карьера главного архитектора региона Леонида Иоффе - решение о его дальнейшей деятельности будет принято в ближайшее время.
Пожалуйста зашлите подальше....

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте