В Заречном акцию «Бессмертный полк» проведут онлайн

05.04.2021 | 11:01

Акция «Бессмертный полк» в Заречном в 2021 году пройдет в режиме онлайн. Об этом сообщил портал «Заречье сегодня» со ссылкой на замглавы администрации города Ирину Сизову.

Показывать фотографии участников Великой Отечественной войны будут в течение всего 9 мая.

«Волонтеры отследят, чтобы в трансляцию не попали фотографии, которые не имеют отношения к героям войны», - уточняют организаторы.

Другие мероприятия в честь Дня Победы пройдут в Заречном в привычном формате. Состоится парад Победы, участие в котором примут военнослужащие войсковой части 3473, сотрудники МЧС, ветераны-афганцы и члены «Воинского братства» Заречного.

На площади Ленина и в Центральном парке будут работать творческие площадки, запланирована концертная программа.

Также в списке мероприятий: акции «Говорит Заречный» и «Окна Победы», автопробег до Кузнецка, выступление концертных бригад во дворах и коллективное исполнение песен военных лет.

В 18:30 и 18:50 у обелиска Победы состоятся минуты молчания.

«Пока готовится и вечерний концерт на стадионе. Однако будет ли он проводиться, зависит от эпидемиологической обстановки и условий режима повышенной готовности», - пояснили организаторы.

В Пензе мероприятия в честь Дня Победы планируют исходя из благоприятного прогноза по COVID-19. Ожидается, что шествие «Бессмертного полка» состоится.