День Победы планируют исходя из благоприятного прогноза по COVID

В привычный ход празднования Дня Победы в Пензе внесут изменения. Об этом стало известно после совещания, состоявшегося в местной администрации.
Ранее сообщалось, что формат и масштаб праздничных мероприятий будут зависеть от эпидситуации по коронавирусной инфекции. В настоящее время их планируют исходя из благоприятных прогнозов.
«В этом году предполагаем для удобства жителей изменить порядок проведения 9 Мая. Сначала пройдет молебен, парад курсантов артучилища, возложение цветов и венков к Монументу воинской и трудовой славы пензенцев. И после этого начнет движение «Бессмертный полк». Затем - легкоатлетическая эстафета», - сообщила начальник управления культуры Вера Фейгина.
Ранее шествие «Бессмертного полка» проходило до парада. В 2020 году и то, и другое отменили из-за неблагоприятной эпидобстановки.
В 2021 году участникам шествия намерены раздавать питьевую воду. Запланирована работа полевой кухни.
«Отдельное внимание уделить вопросам безопасности, в обязательном порядке обеспечить присутствие бригад скорой помощи», - поручил глава администрации Андрей Лузгин.
Вдоль маршрута, по которому пройдет «Бессмертный полк», разместят тематические баннеры. Кроме того, перед празднованием в городе будут установлены архитектурные элементы. Памятные места благоустроят.
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