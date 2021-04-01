Общество

День Победы планируют исходя из благоприятного прогноза по COVID

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В привычный ход празднования Дня Победы в Пензе внесут изменения. Об этом стало известно после совещания, состоявшегося в местной администрации.

Ранее сообщалось, что формат и масштаб праздничных мероприятий будут зависеть от эпидситуации по коронавирусной инфекции. В настоящее время их планируют исходя из благоприятных прогнозов.

«В этом году предполагаем для удобства жителей изменить порядок проведения 9 Мая. Сначала пройдет молебен, парад курсантов артучилища, возложение цветов и венков к Монументу воинской и трудовой славы пензенцев. И после этого начнет движение «Бессмертный полк». Затем - легкоатлетическая эстафета», - сообщила начальник управления культуры Вера Фейгина.

Ранее шествие «Бессмертного полка» проходило до парада. В 2020 году и то, и другое отменили из-за неблагоприятной эпидобстановки.

В 2021 году участникам шествия намерены раздавать питьевую воду. Запланирована работа полевой кухни.

«Отдельное внимание уделить вопросам безопасности, в обязательном порядке обеспечить присутствие бригад скорой помощи», - поручил глава администрации Андрей Лузгин.

Вдоль маршрута, по которому пройдет «Бессмертный полк», разместят тематические баннеры. Кроме того, перед празднованием в городе будут установлены архитектурные элементы. Памятные места благоустроят.

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Гость||

не, я поеду сажать картофан на дачу, она зимой пригодится

Гость||

На танке катать будут

Гость||

Кормить будут.

Имя: Гость
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