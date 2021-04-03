Общество

Пензенские призывники могут узнать в военной прокуратуре о службе

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Во время призывной кампании, проходящей в Пензенской области, в военной прокуратуре Пензенского гарнизона действует консультативно-правовой пункт. Цель его работы - рассмотрение обращений граждан по поводу призыва в армию и направления на альтернативную гражданскую службу.

Прием граждан проводится с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Адрес военной прокуратуры - г. Пенза, ул. Попова, 72а.

Задать вопросы и получить ответы на них можно в порядке очереди. При себе следует иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Предварительная запись на прием проводится по телефонам: 8 (8412) 54-55-42, 54-55-43.

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