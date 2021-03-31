Пензенских министров привлекли к проведению призывной кампании

31.03.2021 | 09:13

В понедельник, 29 марта, врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко подписал постановление о проведении весеннего призыва на военную службу и о мерах по его обеспечению.

В соответствии с документом кампания продлится с апреля по июль 2021 года. Постановлением утверждены резервные и основные составы призывных комиссий. Областную возглавил сам Олег Мельниченко. В нее также вошли военком Андрей Сурков, омбудсмен Елена Рогова, врио министров Александр Никишин (здравоохранения), Александр Воронков (образования) и Андрей Качан (труда, социальной защиты и демографии), врачи различных специальностей.

Управлению МВД России по Пензенской области рекомендовано организовать розыск уклонистов и приблизить маршруты патрулирования нарядов к сборному пункту.

Министерству здравоохранения Пензенской области поручено возложить персональную ответственность за медицинское обследование призывников на главврачей медучреждений.

Министерство труда, социальной защиты и демографии вместе с военкоматом должно организовать учет граждан, уволившихся в запас из Вооруженных Сил РФ и приложить все усилия для их трудоустройства по полученной воинской специальности.

Министерство культуры и туризма обеспечит проведение в областном сборном пункте на улице Нейтральной в Пензе концертов творческих коллективов.

На департаменте информационной политики и СМИ лежит задача по освещению хода призыва и содействие военкомату в проведении единых дней оповещения.