Общество

Пензенских министров привлекли к проведению призывной кампании

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В понедельник, 29 марта, врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко подписал постановление о проведении весеннего призыва на военную службу и о мерах по его обеспечению.

В соответствии с документом кампания продлится с апреля по июль 2021 года. Постановлением утверждены резервные и основные составы призывных комиссий. Областную возглавил сам Олег Мельниченко. В нее также вошли военком Андрей Сурков, омбудсмен Елена Рогова, врио министров Александр Никишин (здравоохранения), Александр Воронков (образования) и Андрей Качан (труда, социальной защиты и демографии), врачи различных специальностей.

Управлению МВД России по Пензенской области рекомендовано организовать розыск уклонистов и приблизить маршруты патрулирования нарядов к сборному пункту.

Министерству здравоохранения Пензенской области поручено возложить персональную ответственность за медицинское обследование призывников на главврачей медучреждений.

Министерство труда, социальной защиты и демографии вместе с военкоматом должно организовать учет граждан, уволившихся в запас из Вооруженных Сил РФ и приложить все усилия для их трудоустройства по полученной воинской специальности.

Министерство культуры и туризма обеспечит проведение в областном сборном пункте на улице Нейтральной в Пензе концертов творческих коллективов.

На департаменте информационной политики и СМИ лежит задача по освещению хода призыва и содействие военкомату в проведении единых дней оповещения.

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Гость||

А он сам-то служил в армии?

Гость||

31.03.2021 09:38|

А он сам-то служил в армии?

Это не имеет значения, но он знает военное дело, он историк будет применять прошлые методы например призыв крестьян на 25 лет....

Гость||

Можно подумать министр обороны служил.

Гость||

Ну и ничего хорошего, сами отсиделись писарями, а молодежь гонят, с ментами вылавливают.

Гость||

В роддоме-взятка. В садике-взятка. В школе-взятка. Все кружки и секции-платные. А сына в армию бесплатно,значит? Сами свое барахло сторожите.

Гость||

Концертами на призывном пилюлю подслащивать будут, новаторы-затейники, капец...

Гость||

Гость писал(a):

В роддоме-взятка. В садике-взятка. В школе-взятка. Все кружки и секции-платные. А сына в армию бесплатно,значит?
И на призывном надо будет еще дать, чтобы не загнали в медвежий угол.

Гость||

31.03.2021 09:50|

В роддоме-взятка. В садике-взятка. В школе-взятка. Все кружки и секции-платные. А сына в армию бесплатно,значит? Сами свое барахло сторожите.

Сразу не надо рубить, льготы на ЖКХ на время отдание долга олигархам не забудь оформить это 50%

Гость||

Он сам откосил от армии,а сам пытается всех туда загнать.Вот рожа наглая.

Гость||

Начал областью руководить с запугивания местного населения?Посмотрим на сколько уедет этот правильный выползок,предавший Илюхина,переметнулись под крылышко Доли.

Имя: Гость
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