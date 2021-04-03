Общество

Бессоновская больница вернулась к режиму красной зоны

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Плановая госпитализация в Бессоновскую районную больницу откладывается на неопределенный срок. Стационар медицинского учреждения вновь работает как красная зона.

«На 86 коек, то есть на полный коечный фонд, мы открылись как инфекционное отделение для лечения больных с внебольничными пневмониями, с подозрением на COVID и с подтвержденными COVID-пневмониями», - сообщила заместитель главного врача Бессоновской районной больницы Инна Щербина.

Выбор на стационар в Бессоновке пал не случайно: близко к областному центру, есть опыт в оказании помощи пациентам с коронавирусом. Зараженных здесь начали лечить с конца апреля 2020-го, затем дважды пытались вернуться к «доковидному» распорядку. Сейчас в окнах снова видны врачи и медсестры в противоэпидемических костюмах, масках, респираторах.

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения региона объяснил, почему в медицинских организациях вновь разворачивают инфекционные койки.

«У пожилых людей заболевание иногда протекает легко, но потом состояние пациентов враз становится тяжелым. Поэтому, чтобы не переводить их и не рисковать, мы всем людям 60+ предлагаем сразу госпитализацию», - рассказал Александр Никишин.

Жителям области, перенесшим коронавирус в почтенном возрасте, необходима реабилитация. Пензенский госпиталь для ветеранов войн стал таким центром восстановления после COVID-19.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

делать им нечего никак не наиграются со своим ковидом мовидом

Гость||

И тебе не болеть

Гость||

И кто там может лечить в этой деревенской больнице? Фельдшер?

Имя: Гость
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