Общество

Пешеходам разрешат передвигаться по верху Московской во время ремонта

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При реконструкции верхней части улицы Московской неудобства придется терпеть всем. Это признал мэр Пензы Андрей Лузгин.

По его мнению, ремонт нужно вести таким образом, чтобы у людей, которые привыкли ходить пешком, все-таки была возможность пройти по участку либо использовать альтернативные пути.

Заммэра Магомед Агамагомедов сообщил, что объем работ по переустройству сетей большой, поэтому действия предполагается синхронизировать.

«Будет вестись перекладка сетей теплоснабжения, и параллельно подрядчики будут в этом же котловане вести работы по переустройству сетей водопровода и канализации. Это делается для того, чтобы, когда мы первые 100 метров поменяем, можно было на этом участке заниматься подготовкой основания», - объяснил он.

Андрей Лузгин поручил проработать этапы мощения так, чтобы одновременно покрывали центральную часть улицы и, к примеру, один из тротуаров, тогда по второму пешеходы смогут спускаться.

«Чтобы мы не перегораживали улицу от дома до дома. Отдельная просьба - вопрос ограждения, оно должно быть безопасным, чтобы дети не могли свеситься, чтобы не было отсыпаний грунта. Улица все равно останется пешеходной, через нее идет большой трафик, тротуары улиц Карла Маркса, Кирова, Володарского посмотрите, чтобы люди могли пешком пройти по альтернативным маршрутам», - заключил он.

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